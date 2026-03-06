Nuno Espírito Santo, aðalþjálfari Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni, segir föst leikatriði í fótbolta hreinlega orðin sturluð og býður dómarastéttinni að halda kynningu fyrir leikmenn til að útskýra hvað er löglegt.
Metfjöldi marka hefur verið skoraður í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili eftir föst leikatriði. Það eru hornspyrnur, aukaspyrnur og innköst. Topplið Arsenal hefur farið þar fremst í flokki en fleiri lið hafa nýtt sér þetta vopn.
Sparkspekingar sem og almennir áhorfendur hafa þó lýst yfir áhyggjum af þróun föstu leikatriðanna í fótboltanum. Sóknarliðið þykir komast upp með of mikið í vítateignum.
Sumir hafa meira að segja gengið svo langt að hætta alfarið að horfa á fótbolta, eins og hollenska goðsögnin Ruud Gullit.
„Ég sé leikmenn reyna að fiska hornspyrnur, leikmenn reyna að fiska innköst og ég sé boltastráka tilbúna að rétta leikmönnum handklæði. Fótboltinn er orðinn alveg hræðilegur,“ sagði Gullit.
Nuno er sjálfur fyrrum markmaður og finnur örugglega til með kollegum sínum sem standa á milli stanganna en komast hvorki lönd né strönd í vítateignum þegar föst leikatriði eru framkvæmd.
„Það sem dómarar leyfa nú til dags í föstum leikatriðum er eiginlega bara sturlað. Mér finnst þeir þurfa að skoða þetta. Þeir ættu líka að koma til klúbbanna og útskýra fyrir þeim, hvað er brot, hversu langt máttu ganga, svo leikmenn skilji betur hvað má og hvað má ekki. Því núna erum við að sjá hluti sem mér finnst ekki eðlilegir, í mörgum ætti að dæma brot að mínu mati.“
''What is happening with the set-piece situation is almost crazy... I think they should review it'' Nuno Espírito Santo on the behaviour of players around set-pieces ⚒️ pic.twitter.com/ak4uoV43n8— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2026
Nuno sagðist líka hafa rætt þessi mál við Howard Webb, yfirmann dómarasamtakanna á Englandi, og komið sjónarmiðum sínum áleiðis.