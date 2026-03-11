Enski boltinn

Segja að Tudor stýri Tottenham á móti Liverpool

Igor Tudor, knattspyrnustjóri Tottenham Hotspur, var niðurlútur á hliðarlínunni í tapinu á móti Atletico De Madrid í gærkvöldi.
Knattspyrnustjórinn Igor Tudor mun stýra Tottenham í úrvalsdeildarleiknum gegn Liverpool á sunnudag þrátt fyrir vaxandi þrýsting á stöðu hans.

Erlendir miðlar segja frá því að Tudor verði á blaðamannafundinum fyrir leikinn og stýri síðan liðinu í næsta leik. Hann er samt enn mjög valtur í sessi.

Fjögur töp í fjórum leikjum

Króatinn hefur tapað öllum fjórum leikjum sínum sem bráðabirgðastjóri eftir að Thomas Frank var rekinn í síðasta mánuði.

Tudor sætti háværri gagnrýni eftir að hafa skipt markverðinum Antonín Kinsky af velli eftir aðeins sautján mínútur í fyrri leik sextán liða úrslita Meistaradeildarinnar gegn Atlético Madrid í gærkvöldi.

Tudor mun hitta fyrir fjölmiðla á hefðbundnum blaðamannafundi sínum fyrir leik á föstudag og heimildir ESPN herma að búist sé við að Tudor verði áfram á hliðarlínunni í leiknum á Anfield um helgina eins og staðan er núna.

Hafa ekki unnið deildarleik síðan 28. desember

Háttsettir aðilar hjá Spurs hafa samt áhyggjur af stöðunni þar sem liðið er aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti og hefur ekki unnið úrvalsdeildarleik síðan 28. desember. Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem félagið tapar sex leikjum í röð í öllum keppnum.

Tottenham hefur gengið afleitlega í fjórum leikjum Tudors, fengið á sig 14 mörk í þeim, og sumir hafa efast um stjórnunarhætti hans eftir að hann virtist hunsa Kinsky þegar hann fór af velli í Madríd.

Spurs var 3-0 undir þegar Kinsky gerði tvö skelfileg mistök, hann rann í fyrsta markinu og gaf síðan Julián Álvarez auðvelt mark eftir að hafa sparkað boltanum í eigin stoðfót.

„Fyrir leikinn var þetta rétta ákvörðunin á svona augnabliki, með þann þrýsting sem er á Vicario, í annarri keppni,“ sagði Tudor á eftir.

Fyrir mér var þetta rétt ákvörðun

„Toni er mjög góður markvörður. Fyrir mér var þetta rétt ákvörðun. Eftir á er auðvitað auðvelt að segja að þetta hafi ekki verið rétt ákvörðun. Svo ég útskýrði þetta líka fyrir Tony, talaði við hann á eftir: hann er rétti maðurinn og góður markvörður.“

„Það sem gerðist er mjög sjaldgæft. Ég hef þjálfað í fimmtán ár, ég hef aldrei gert þetta. Það var nauðsynlegt til að vernda manninn, vernda liðið. Ótrúlegar aðstæður, ekkert um það að segja,“ sagði Tudor.

