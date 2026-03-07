Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. mars 2026 21:51 Omar Marmoush fagnar öðru marka sinna fyrir Manchester City í kvöld. Getty/George Wood Þegar þú ætlar að gefa manni eins og Erling Braut Haaland frí þá er gott að geta leitað til manns eins og Omar Marmoush. Marmoush skoraði tvívegis í seinni hálfleik í 3-1 endurkomusigri Manchester City á Newcastle á St. James´s Park. Sigur City-liðsins var sannfærandi og þeir voru miklu betri en heimamenn þrátt fyrir slæma byrjun á leiknum. Manchester City er því komið í átta liða úrslit ensku bikarkeppninnar eins og Liverpool, Arsenal og Chelsea. Newcastle komst yfir eftir átján mínútna leik en City-mönnum tókst að jafna sex mínútum fyrir hálfleik og voru síðan fljótir að komast yfir í þeim síðari. Pep Guardiola gerði tíu breytingar á byrjunarliði sínu frá því í 2-2 jafntefli við Nottingham Forest í síðasta deildarleik og hann ákvað að spara Haaland alveg fyrir Meistaradeildarleik við Real Madrid í næstu viku. Það virtist ætla að koma í bakið á honum þegar Harvey Barnes slapp í gegn eftir sendingu Sandro Tonali og kom heimamönnum yfir. Savinho jafnaði á 39. mínútu eftir frábæran undirbúning Jérémy Doku. Savinho hafði heppnina með sér því hann fékk boltann í sig frekar en hann hefði sparkað honum í netið. Seinni hálfleikurinn byrjaði síðan á því Omar Marmoush fékk boltann á fjærstönginni eftir fyrirgjöf Matheus Nunes og kom City yfir. Annað markið hjá Marmoush var síðan frábær afgreiðsla frá vítateigslínunni eftir aðra sendingu frá Nunes. Eftir það var aldrei spurning um hvernig færi. Newcastle ógnaði lítið og sigur City var afar sannfærandi. Enski boltinn Newcastle United Manchester City