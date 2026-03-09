West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Aron Guðmundsson skrifar 9. mars 2026 22:25 Frá leik kvöldsins. Vísir/Getty West Ham er komið áfram í átta liða úrslit enska bikarsins í fótbolta eftir sigur gegn Brentford í leik liðanna sem fór alla leið í vítaspyrnukeppni í kvöld. West Ham mætir Leeds United í átta liða úrslitunum. Það voru heimamenn í West Ham sem skoruðu fyrsta markið í kvöld. Það gerði Jarrod Bowen á 19.mínútu. 1-0. Þannig stóðu leikar allt þar til á 28.mínútu þegar að Igor Thiago tókst að jafna metin fyrir Brentford með marki eftir stoðsendingu frá Nathan Collins, 1-1. Leikar stóðu hins vegar ekki lengi jafnir því aðeins nokkrum mínútum eftir mark Thiago kom Bowen West Ham aftur yfir með marki úr vítaspyrnu sem hafði verið dæmd eftir að Adama Traore hafði verið felldur inn í vítateig Brentford. Staðan orðin 2-1 West Ham í vil. Langt var liðið á seinni hálfleikinn þegar að það dró aftur til tíðinda. Crysencio Summerville braut á Michael Kayode inn í vítateig heimamanna og vítaspyrna var dæmd. Tækifæri fyrir Brentford til þess að jafna leikinn á nýjan leik. Igor Thiago tók vítaspyrnuna fyrir Brentford og brást ekki bogalistin. Skoraði bæði annað mark sitt og Brentford í leiknum, 2-2. Reyndist þetta lokamarkið í venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Þar tókst hvorugu liðinu að koma boltanum í netið og því þurfti að útkljá baráttu liðanna með vítaspyrnukeppni. Ein vítaspyrna fór forgörðum hjá Brentford á meðan að heimamenn í West Ham skoruðu úr öllum sínum vítaspyrnum og tryggðu sér þar með sæti í átta liða úrslitunum. Dregið var í átta liða úrslit enska bikarsins fyrir leik West Ham og Brentford í kvöld. Leikmenn West Ham vita því fyrir víst að heimaleikur gegn Leeds United bíður þeirra í átta liða úrslitunum. Enski boltinn Brentford FC West Ham United