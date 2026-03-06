Tottenham er aðeins einu stigi frá fallsæti eftir tap á heimavelli á móti Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi. Nú má sjá mörkin úr leiknum inni á Vísi.
Tottenham komst reyndar yfir í leiknum en fékk svo á sig víti og missti mann af velli. Palace-menn voru fljótir að klára leikinn ellefu á móti tíu.
Öll mörkin og helstu atvik má sjá hér fyrir neðan.
Dominic Solanke kom Tottenham í 1-0 á 34. mínútu eftir frábæran undirbúning Archie Gray en fjórum mínútum síðar dundu ósköpin yfir.
Ismaïla Sarr fiskaði þá vítaspyrnu og rautt spjald á Micky van de Ven. Sarr skoraði síðan úr vítaspyrnunni sjálfur.
Á fyrstu mínútu uppbótartíma fyrri hálfleiks kom Jörgen Strand Larsen Palace yfir eftir undirbúning Adam Wharton og áður en hálfleikurinn kom var Sarr búinn að bæta við sínu öðru marki og aftur átti Wharton stoðsendinguna.
Tottenham var þá 1-3 undir í hálfleik og yrði manni færri allan seinni hálfleikinn.
Við þetta þriðja mark mátti sjá stóran hluta stuðningsmanna Tottenham yfirgefa leikvanginn þrátt fyrir að allur seinni hálfleikurinn væri eftir.