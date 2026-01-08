Öll augu, og allar myndavélar, eru á þér sem knattspyrnustjóri í ensku úrvalsdeildinni og þegar illa gengur þá er oft auðvelt að gefa færi á sér. Danski stjórinn fékk að kynnast því í gærkvöldi.
Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, sagði að hann hefði ekki tekið eftir því að hann væri að drekka úr Arsenal-bolla fyrir leikinn gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í gær og bætti við að það hefði verið „algjörlega heimskulegt“ af honum að gera það.
Frank sást á mynd drekka úr kaffibolla með merki Arsenal, erkifjenda Spurs, áður en leikur þeirra hófst á miðvikudag.
Thomas Frank... what's that in your hands? 😬 pic.twitter.com/bySo5ovsUI— B/R Football (@brfootball) January 7, 2026
Myndinni var mikið deilt á samfélagsmiðlum og þegar Frank var spurður út í hana eftir leikinn sagði hann:
„Það er óhætt að segja að þar sem við vinnum ekki hvern einasta fótboltaleik, þá væri það algjörlega heimskulegt af mér að taka bolla með Arsenal-merki á,“ sagði Thomas Frank.
„Þeir voru í búningsklefanum í leiknum á undan okkur [á laugardag]. Það er eðlilegt að segja „gefðu mér einn espressóbolla“ fyrir hvern leik,“ sagði Frank.
„Mér finnst það svolítið sorglegt í fótbolta að ég þurfi að fá svona spurningu. Við erum klárlega á rangri leið ef við höfum áhyggjur af því að ég sé með bolla frá öðru félagi. Auðvitað myndi ég ekki gera það. Það væri virkilega heimskulegt,“ sagði Frank.
Arsenal voru síðustu gestirnir á Vitality-leikvanginum og unnu þar 3-2 sigur um helgina. Engu að síður leit myndin af Frank með Arsenal-bolla illa út fyrir stjóra Spurs sem sætir gagnrýni fyrir frammistöðu liðsins.
3-2 tap Tottenham gegn Bournemouth í gærkvöldi, eftir mark frá Antoine Semenyo undir lokin, þýðir að þeir hafa aðeins unnið einn af síðustu fimm leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og eru í fjórtánda sæti töflunnar.
„Ég held að það sé óhætt að segja að fyrir alla sem tengjast Tottenham sé þetta erfitt að kyngja í dag,“ sagði Frank. „Vonandi sjá allir hversu mikið við lögðum á okkur til að koma öllu í rétta átt.
„Í heildina var frammistaðan góð, sérstaklega í seinni hálfleik, í leik þar sem við áttum skilið að fá meira út úr,“ sagði Frank.
„Það er afar sársaukafullt að vera hluti af þessu, svo auðvitað er fólk svekkt – það er eðlilegt. Það er mjög erfitt að sitja hérna núna og hafa ekkert fengið út úr heilt yfir góðri frammistöðu,“ sagði Frank.
🚨☕️ Thomas Frank replies on drinking from Arsenal cup tonight: “I definitely did not notice it. It would be completely stupid of me to take it if I knew”.“It's a little bit sad that I need to be asked about it. I would never do something that stupid”, says via @AlasdairGold. pic.twitter.com/IF98aXDWgi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026
