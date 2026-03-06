„Ég hef ekkert að sanna“ Sindri Sverrisson skrifar 6. mars 2026 22:30 Andrew Robertson skoraði og lagði upp gegn Úlfunum í kvöld. Getty/Alex Livesey Andrew Robertson var hetja Liverpool í kvöld í bikarsigrinum gegn Wolves. Samningur hans við félagið rennur út í sumar en Skotinn segist ekkert þurfa að sanna fyrir stuðningsmönnum Liverpool. Liverpool tapaði 2-1 fyrir Wolves í deildarleik á þriðjudagskvöld en svaraði fyrir sig í kvöld og kom sér í 8-liða úrslit bikarsins. „Þetta var aðeins líkara okkur. Við vitum að við brugðumst sjálfum okkur á þriðjudaginn. Það var ekki frammistaðan sem við búumst við af okkur sjálfum. Það var okkar að laga það. Bikarinn er allt eða ekkert,“ sagði Robertson við BBC eftir sigurinn í kvöld. Hann kom Liverpool yfir með frábæru skoti snemma í seinni hálfleik og átti svo líka stoðsendingu á Mohamed Salah í kjölfarði. „Ég hefði varla getað hitt hann betur! Það opnaðist smuga fyrir mig og sem betur fer hitti ég hann vel. Við erum himinlifandi með að vera komnir áfram,“ sagði Robertson. Hann hefur þurft að sætta sig við minna hlutverk í vetur eftir komu Milos Kerkez og var spurður út í það hvort hann þyrfti að sanna sig: „Ég er ekki viss um að ég þurfi að sanna mig í Liverpool-treyjunni. Aðdáendurnir vita að ég gef allt mitt í Liverpool-treyjunni. Þegar maður kemur inn á völlinn vill maður bara njóta þess. Þetta er bara eins og það er. Milos er frábær vinstri bakvörður,“ sagði Robertson og hélt áfram: „Hann átti ótrúlegt tímabil á síðustu leiktíð með Bournemouth. Það tók tíma að aðlagast stóru félagi. Félagið verður að halda áfram, strákarnir sem hafa verið hér svo lengi eru ekki að yngjast. Maður verður að sætta sig við það. Ég hef haft samkeppni allan minn feril.“ Liverpool er í harðri baráttu um eitt af fimm efstu sætunum í ensku úrvalsdeildinni og einnig með í bikarnum og Meistaradeild Evrópu. „Við erum að reyna að berjast á öllum vígstöðvum. Við erum ennþá í tveimur bikarkeppnum. Ef við spilum eins og við gerðum í kvöld, þá vill enginn spila á móti okkur. Við verðum að byrja að sýna þann stöðugleika. Þetta er eitt skref áfram og tvö afturábak.“ Enski boltinn Mest lesið Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Robertson sá um að hefna Fótbolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Enski boltinn Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Fótbolti „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Fleiri fréttir Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Sjá meira