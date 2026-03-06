Enski boltinn

„Ég hef ekkert að sanna“

Sindri Sverrisson skrifar
Andrew Robertson skoraði og lagði upp gegn Úlfunum í kvöld.
Andrew Robertson var hetja Liverpool í kvöld í bikarsigrinum gegn Wolves. Samningur hans við félagið rennur út í sumar en Skotinn segist ekkert þurfa að sanna fyrir stuðningsmönnum Liverpool.

Liverpool tapaði 2-1 fyrir Wolves í deildarleik á þriðjudagskvöld en svaraði fyrir sig í kvöld og kom sér í 8-liða úrslit bikarsins.

„Þetta var aðeins líkara okkur. Við vitum að við brugðumst sjálfum okkur á þriðjudaginn. Það var ekki frammistaðan sem við búumst við af okkur sjálfum. Það var okkar að laga það. Bikarinn er allt eða ekkert,“ sagði Robertson við BBC eftir sigurinn í kvöld.

Hann kom Liverpool yfir með frábæru skoti snemma í seinni hálfleik og átti svo líka stoðsendingu á Mohamed Salah í kjölfarði.

„Ég hefði varla getað hitt hann betur! Það opnaðist smuga fyrir mig og sem betur fer hitti ég hann vel. Við erum himinlifandi með að vera komnir áfram,“ sagði Robertson.

Hann hefur þurft að sætta sig við minna hlutverk í vetur eftir komu Milos Kerkez og var spurður út í það hvort hann þyrfti að sanna sig:

„Ég er ekki viss um að ég þurfi að sanna mig í Liverpool-treyjunni. Aðdáendurnir vita að ég gef allt mitt í Liverpool-treyjunni. Þegar maður kemur inn á völlinn vill maður bara njóta þess. Þetta er bara eins og það er. Milos er frábær vinstri bakvörður,“ sagði Robertson og hélt áfram:

„Hann átti ótrúlegt tímabil á síðustu leiktíð með Bournemouth. Það tók tíma að aðlagast stóru félagi. Félagið verður að halda áfram, strákarnir sem hafa verið hér svo lengi eru ekki að yngjast. Maður verður að sætta sig við það. Ég hef haft samkeppni allan minn feril.“

Liverpool er í harðri baráttu um eitt af fimm efstu sætunum í ensku úrvalsdeildinni og einnig með í bikarnum og Meistaradeild Evrópu.

„Við erum að reyna að berjast á öllum vígstöðvum. Við erum ennþá í tveimur bikarkeppnum. Ef við spilum eins og við gerðum í kvöld, þá vill enginn spila á móti okkur. Við verðum að byrja að sýna þann stöðugleika. Þetta er eitt skref áfram og tvö afturábak.“

