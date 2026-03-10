Enski boltinn

Segir ógeðs­legt að gera grín að vítaklúðrum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alphonse Areola grípur vítaspyrnu Dangos Ouattara í leik West Ham United og Brentford í gær.
Keith Andrews, knattspyrnustjóri Brentford, kom leikmanni liðsins, Dango Ouattara, til varnar eftir neyðarlegt klúður hans í vítaspyrnukeppninni gegn West Ham United í sextán liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í gær.

Úrslit leiks West Ham og Brentford réðust í vítaspyrnukeppni eftir að staðan var 2-2 að loknum venjulegum leiktíma og framlengingu.

Ouattara tók aðra spyrnu Brentford í vítakeppninni. Hann ákvað að reyna svokallað Panenka-víti og vippa boltanum laust á mitt markið. Það tókst þó ekki betur en svo að Alphonse Areola, markvörður West Ham, stóð bara kyrr og greip boltann.

Outtara var eina leikmanninum sem brást bogalistin í vítakeppninni sem West Ham vann, 5-3.

Andrews stóð þétt við bakið á Ouattara í viðtali eftir leikinn á Lundúnaleikvanginum.

„Það er auðveldara að sleppa því að taka víti en að taka víti. Ég held að það ætti aldrei að dæma neinn. Í gegnum tíðina höfum við séð leikmenn vera ofsótta og hafða að háði og spotti fyrir að klúðra vítum á stærsta sviðinu og mér finnst það ógeðslegt,“ sagði Andrews.

„Hann [Ouattara] æfir svona víti oft og nýtur míns stuðnings og frá öllum hlutaðeigandi.“

Brentford keypti Ouattara frá Bournemouth síðasta sumar. Hann hefur leikið 27 leiki með Brentford í öllum keppnum á þessu tímabili og skorað fimm mörk, öll í ensku úrvalsdeildinni.

Hákon Rafn Valdimarsson sat allan tímann á varamannabekknum hjá Brentford í gær. Liðið er í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Næsti leikur þess er gegn Wolves á heimavelli næsta mánudag.

