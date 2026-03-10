Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 10. mars 2026 09:30 Alphonse Areola grípur vítaspyrnu Dangos Ouattara í leik West Ham United og Brentford í gær. getty/John Walton Keith Andrews, knattspyrnustjóri Brentford, kom leikmanni liðsins, Dango Ouattara, til varnar eftir neyðarlegt klúður hans í vítaspyrnukeppninni gegn West Ham United í sextán liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í gær. Úrslit leiks West Ham og Brentford réðust í vítaspyrnukeppni eftir að staðan var 2-2 að loknum venjulegum leiktíma og framlengingu. Ouattara tók aðra spyrnu Brentford í vítakeppninni. Hann ákvað að reyna svokallað Panenka-víti og vippa boltanum laust á mitt markið. Það tókst þó ekki betur en svo að Alphonse Areola, markvörður West Ham, stóð bara kyrr og greip boltann. Outtara var eina leikmanninum sem brást bogalistin í vítakeppninni sem West Ham vann, 5-3. Andrews stóð þétt við bakið á Ouattara í viðtali eftir leikinn á Lundúnaleikvanginum. „Það er auðveldara að sleppa því að taka víti en að taka víti. Ég held að það ætti aldrei að dæma neinn. Í gegnum tíðina höfum við séð leikmenn vera ofsótta og hafða að háði og spotti fyrir að klúðra vítum á stærsta sviðinu og mér finnst það ógeðslegt,“ sagði Andrews. „Hann [Ouattara] æfir svona víti oft og nýtur míns stuðnings og frá öllum hlutaðeigandi.“ Ridiculing penalty misses is "disgusting", says Keith Andrews. A missed Panenka penalty by Dango Ouattara cost Brentford a place in the FA Cup quarter-finals. pic.twitter.com/YVSBHdvK3X— Match of the Day (@BBCMOTD) March 10, 2026 Brentford keypti Ouattara frá Bournemouth síðasta sumar. Hann hefur leikið 27 leiki með Brentford í öllum keppnum á þessu tímabili og skorað fimm mörk, öll í ensku úrvalsdeildinni. Hákon Rafn Valdimarsson sat allan tímann á varamannabekknum hjá Brentford í gær. Liðið er í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Næsti leikur þess er gegn Wolves á heimavelli næsta mánudag. Enski boltinn Brentford FC Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport Verstappen tikkar af golulistanum Formúla 1 West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Fleiri fréttir Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Sjá meira