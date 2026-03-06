Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. mars 2026 13:45 Bukayo Saka fagnar sigurmarki sínu fyrir Arsenal en þetta var eitt af fáum skiptum í leiknum þar sem Arsenal-menn bjuggu eitthvað til á sóknarhelmingnum. Getty/Mike Hewitt Arsenal er ekki bara á toppnum í ensku úrvalsdeildinni heldur tryggði félagið sér einnig toppsætið á listanum yfir það lið sem hefur tekið sér mestan tíma í öll föst leikatriði í einum leik á tímabilinu. Í 1-0 sigrinum á Brighton skoraði Bukayo Saka eina markið strax á níundu mínútu og Arsenal gerði ekki mikið eftir það. Liðið tók sér aftur á móti mikinn tíma í allar hornspyrnur, allar aukaspyrnur, allar markaspyrnur og öll innköst. Alls létu Arsenal-menn bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu við slíkar kringumstæður, eða þriðjung af öllum leiknum. Arsenal reyndi sjö skot allan leikinn og aðeins tvö þeirra fóru á markið. Liðið var með xG upp á 0,47 og fékk ekkert dauðafæri í öllum leiknum. Arsenal var líka með hærra xG eftir föst leikatriði (0,25) en í opnum leik (0,22) og það þrátt fyrir að markið hafi komið úr opnum leik. Brighton var yfir í allri tölfræði eins og hvað varðar fleiri skot (11-7), fleiri skot á mark (3-2), fleiri sendingar (470-322), fleiri snertingar í vítateig mótherjanna (29-18) og fleiri horn (4-3). Arsenal hreinsaði hins vegar boltann mun oftar frá marki sínu eða 50 sinnum á móti 28. View this post on Instagram A post shared by Goal (@goal) Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Hleypur kílómetra hring hundrað sinnum og stefnir á stigamet Sport Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Íslenski boltinn Óþægileg heimkoma af ÓL: Sátu fyrir henni og eltu upp að bílnum Sport Margfaldur heimsmeistari til landsins Sport Fleiri fréttir Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sjá meira