Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bukayo Saka fagnar sigurmarki sínu fyrir Arsenal en þetta var eitt af fáum skiptum í leiknum þar sem Arsenal-menn bjuggu eitthvað til á sóknarhelmingnum.
Bukayo Saka fagnar sigurmarki sínu fyrir Arsenal en þetta var eitt af fáum skiptum í leiknum þar sem Arsenal-menn bjuggu eitthvað til á sóknarhelmingnum. Getty/Mike Hewitt

Arsenal er ekki bara á toppnum í ensku úrvalsdeildinni heldur tryggði félagið sér einnig toppsætið á listanum yfir það lið sem hefur tekið sér mestan tíma í öll föst leikatriði í einum leik á tímabilinu.

Í 1-0 sigrinum á Brighton skoraði Bukayo Saka eina markið strax á níundu mínútu og Arsenal gerði ekki mikið eftir það.

Liðið tók sér aftur á móti mikinn tíma í allar hornspyrnur, allar aukaspyrnur, allar markaspyrnur og öll innköst.

Alls létu Arsenal-menn bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu við slíkar kringumstæður, eða þriðjung af öllum leiknum.

Arsenal reyndi sjö skot allan leikinn og aðeins tvö þeirra fóru á markið. Liðið var með xG upp á 0,47 og fékk ekkert dauðafæri í öllum leiknum. Arsenal var líka með hærra xG eftir föst leikatriði (0,25) en í opnum leik (0,22) og það þrátt fyrir að markið hafi komið úr opnum leik.

Brighton var yfir í allri tölfræði eins og hvað varðar fleiri skot (11-7), fleiri skot á mark (3-2), fleiri sendingar (470-322), fleiri snertingar í vítateig mótherjanna (29-18) og fleiri horn (4-3). Arsenal hreinsaði hins vegar boltann mun oftar frá marki sínu eða 50 sinnum á móti 28.

