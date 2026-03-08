Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. mars 2026 16:11 Ben Waine er leikmaður Port Vale en stuðningsmaður Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. Hann hataði það ekki að skora sigurmark á móti Sunderland. Gareth Copley/Getty Images Sunderland tapaði 1-0 á útivelli gegn C-deildarliðinu Port Vale í sextán liða úrslitum FA bikarsins. Stuðningsmaður erkifjendanna frá Newcastle skoraði eina mark leiksins. Heil 57 sæti eru á milli úrvalsdeildarliðs Sunderland og Port Vale í enska deildarfyrirkomulagi. Fyrir fram var Sunderland spáð þægilegum sigri. Svörtu kettirnir leyfðu sér að hvíla nokkra lykilmenn en heimamenn mættu með miklum látum inn í leikinn. Ben Waine skoraði skallamark á 28. mínútu til að taka forystuna fyrir Port Vale og það reyndist eina mark leiksins. The hero on Tuesday night and their hero again today? 👀Ben Waine is substituted off to a standing ovation from the @OfficialPVFC fans 👏📺 @footballontnt and @discoveryplusUK pic.twitter.com/wvkVks6rmC— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026 Ben Waine, a boyhood @NUFC fan, hit the Alan Shearer celebration after scoring against Sunderland 🙋♂️#EmiratesFACup pic.twitter.com/Bb2yvGZlMl— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026 Eftir það vörðust heimamenn eins og þeir ættu lífið að leysa. Með ellefu menn á eigin vallarhelmingi löngum stundum. Sunderland fór illa með færin og tókst ekki að skora jöfnunarmark. "It doesn't get better than that." 🤍🖤Match-winner and @NUFC fan Ben Waine talks after helping @OfficialPVFC progress to the #EmiratesFACup quarter-finals 🗣️ pic.twitter.com/x3q0Ac4OCR— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026 Botnlið League One deildarinnar, Port Vale, verður því í pottinum þegar dregið verður í átta liða úrslit FA bikarsins á mánudag. Þar gæti liðið mætt Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton, Leeds/Norwich eða West Ham/Brentford. Enski boltinn Sunderland AFC Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Sjá meira