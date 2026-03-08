Enski boltinn

Stuðnings­maður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland

Ben Waine er leikmaður Port Vale en stuðningsmaður Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. Hann hataði það ekki að skora sigurmark á móti Sunderland. 
Sunderland tapaði 1-0 á útivelli gegn C-deildarliðinu Port Vale í sextán liða úrslitum FA bikarsins. Stuðningsmaður erkifjendanna frá Newcastle skoraði eina mark leiksins.

Heil 57 sæti eru á milli úrvalsdeildarliðs Sunderland og Port Vale í enska deildarfyrirkomulagi. Fyrir fram var Sunderland spáð þægilegum sigri.

Svörtu kettirnir leyfðu sér að hvíla nokkra lykilmenn en heimamenn mættu með miklum látum inn í leikinn.

Ben Waine skoraði skallamark á 28. mínútu til að taka forystuna fyrir Port Vale og það reyndist eina mark leiksins.

Eftir það vörðust heimamenn eins og þeir ættu lífið að leysa. Með ellefu menn á eigin vallarhelmingi löngum stundum. Sunderland fór illa með færin og tókst ekki að skora jöfnunarmark.

Botnlið League One deildarinnar, Port Vale, verður því í pottinum þegar dregið verður í átta liða úrslit FA bikarsins á mánudag.

Þar gæti liðið mætt Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton, Leeds/Norwich eða West Ham/Brentford.

