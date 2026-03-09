Fimmtán ára leikmaður unglingaliðs Oxford United kvenna lést á hörmulegan hátt eftir að hafa hnigið niður í leik stúlknaakademíu enska fótboltafélagsins gegn Fulham en leikurinn var spilaður á æfingasvæði félagsins.
Leikmaðurinn hét Amelia Aplin og félagið minntist hennar á miðlum sínum sem góðs liðsfélaga, dóttur, vinkonu og leikmanns sem einfaldlega elskaði leikinn.
„Unglingsstúlku var veitt bráðameðferð á staðnum. Hún var flutt á sjúkrahús en var því miður úrskurðuð látin síðar um kvöldið. Engar grunsamlegar aðstæður voru fyrir hendi og er málið nú komið á borð dánardómstjóra,“ sagði talsmaður lögreglunnar við enska miðla.
It is with immense sadness that we announce the passing of 15-year-old Academy player, Amelia Aplin.Amelia collapsed during a Girls’ Academy game against Fulham at the Club’s Training Centre in Horspath yesterday afternoon.The thoughts and sincere condolences from everyone at… pic.twitter.com/UkZVGKgTRH— Oxford United (@OUFCOfficial) March 8, 2026
„Það er með gríðarlegri sorg sem við tilkynnum andlát hinnar fimmtán ára gömlu akademíuleikkonu, Ameliu Aplin. Amelia hneig niður í leik stúlknaakademíunnar gegn Fulham á æfingasvæði félagsins í Horspath í gær síðdegis,“ segir á miðlum Oxford United og þar er áfram skrifað:
„Hugur allra hjá Oxford United og innilegar samúðarkveðjur eru frá fjölskyldu, vinum, liðsfélögum og þjálfurum Ameliu. Við viljum koma á framfæri þakklæti okkar fyrir störf heilbrigðisstarfsfólks bæði hjá Oxford United og Fulham Football Club, ásamt neyðarþjónustunni.“
„Félagið mun veita fjölskyldu Ameliu, leikmönnum, þjálfurum og starfsfólki sem þessi hörmulegi atburður hefur áhrif á, stuðning. Við biðjum um að einkalíf fjölskyldunnar sé virt á þessum ótrúlega erfiðu tímum,“ segir á miðlum Oxford United.