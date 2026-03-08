„Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 07:01 Arne Slot tekur á móti Rio Ngumoha eftir að hann tók hann af velli í bikarsigri Liverpool. Getty/Robbie Jay Barrat Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool hrósaði Rio Ngumoha eftir að unglingurinn stóð sig vel í byrjunarliðshlutverki í 3-1 sigri Liverpool á Wolves í enska bikarnum. Þessi sautján ára gamli leikmaður spilaði 69 mínútur í fimmtu umferð ensku bikarkeppninnar þar sem hann olli stöðugum vandræðum fyrir vörn Wolves. Þrátt fyrir að hafa ekki skorað mun frammistaða framherjans aðeins ýta undir þær kröfur að hann fái meiri og reglulegri spiltíma, sérstaklega þar sem Cody Gakpo og Mohamed Salah hafa átt í erfiðleikum með leikformið á þessu tímabili. Þetta var aðeins fjórði byrjunarliðsleikur Ngumoha og hans átjándi leikur á tímabilinu í öllum keppnum. Sautján ára og getur haft áhrif Þegar Slot ræddi um frammistöðu Ngumoha sagði hann: „Sérstakt, því ef þú ert sautján ára og getur haft áhrif á leik tveggja úrvalsdeildarliða, þá segir það þér hversu góður leikmaður hann er,“ sagði Arne Slot við BBC Sport. „En það er undir honum komið að sýna þetta í hvert skipti. Það ætti að gefa honum mikið sjálfstraust að sýna þetta í útileik,“ sagði Slot. Mörk í seinni hálfleik frá Andy Robertson, Salah og Curtis Jones tryggðu Liverpool sigurinn áður en Hwang Hee-Chan skoraði sárabótarmark Wolves seint í leiknum. Þetta er kærkomin upplyfting fyrir lið Slot, sem ferðast til Istanbúl til að mæta Galatasaray í fyrri leik sextán liða úrslita Meistaradeildarinnar á þriðjudag. Sköpuðum meira en í síðasta leik „Við sköpuðum meira en í síðasta leik og það er ástæðan fyrir því að við gátum unnið í dag,“ sagði Slot. „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi. Fyrir þremur dögum leið mér allt öðruvísi en núna. Gott er að vera kominn í átta liða úrslit ensku bikarkeppninnar. Eftir þrjá, fjóra daga er annar stórleikur í Istanbúl,“ sagði Slot. Liverpool varð þarna fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar, sem fara fram fyrstu helgina í apríl. Þá vill enginn spila á móti okkur „Við erum að reyna að berjast á öllum vígstöðvum,“ sagði bakvörðurinn Andrew Robertson sem bæði skoraði mark og lagði upp í leiknum. „Við erum enn í tveimur bikarkeppnum. Ef við spilum eins og við gerðum í kvöld, þá vill enginn spila á móti okkur. Við verðum að byrja að sýna þennan stöðugleika. Þetta er eitt skref áfram og tvö aftur á bak,“ sagði Robertson. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Fyrrum heimsmeistari í tveggja ára bann fyrir „feluleik“ Sport Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Fótbolti Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Handtekin fyrir að slá mann á kvöldi þegar hún fagnaði titlinum Körfubolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Fleiri fréttir „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Sjá meira