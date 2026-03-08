Enski boltinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arne Slot tekur á móti Rio Ngumoha eftir að hann tók hann af velli í bikarsigri Liverpool.
Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool hrósaði Rio Ngumoha eftir að unglingurinn stóð sig vel í byrjunarliðshlutverki í 3-1 sigri Liverpool á Wolves í enska bikarnum.

Þessi sautján ára gamli leikmaður spilaði 69 mínútur í fimmtu umferð ensku bikarkeppninnar þar sem hann olli stöðugum vandræðum fyrir vörn Wolves.

Þrátt fyrir að hafa ekki skorað mun frammistaða framherjans aðeins ýta undir þær kröfur að hann fái meiri og reglulegri spiltíma, sérstaklega þar sem Cody Gakpo og Mohamed Salah hafa átt í erfiðleikum með leikformið á þessu tímabili.

Þetta var aðeins fjórði byrjunarliðsleikur Ngumoha og hans átjándi leikur á tímabilinu í öllum keppnum.

Sautján ára og getur haft áhrif

Þegar Slot ræddi um frammistöðu Ngumoha sagði hann: „Sérstakt, því ef þú ert sautján ára og getur haft áhrif á leik tveggja úrvalsdeildarliða, þá segir það þér hversu góður leikmaður hann er,“ sagði Arne Slot við BBC Sport.

„En það er undir honum komið að sýna þetta í hvert skipti. Það ætti að gefa honum mikið sjálfstraust að sýna þetta í útileik,“ sagði Slot.

Mörk í seinni hálfleik frá Andy Robertson, Salah og Curtis Jones tryggðu Liverpool sigurinn áður en Hwang Hee-Chan skoraði sárabótarmark Wolves seint í leiknum. Þetta er kærkomin upplyfting fyrir lið Slot, sem ferðast til Istanbúl til að mæta Galatasaray í fyrri leik sextán liða úrslita Meistaradeildarinnar á þriðjudag.

Sköpuðum meira en í síðasta leik

„Við sköpuðum meira en í síðasta leik og það er ástæðan fyrir því að við gátum unnið í dag,“ sagði Slot. „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi. Fyrir þremur dögum leið mér allt öðruvísi en núna. Gott er að vera kominn í átta liða úrslit ensku bikarkeppninnar. Eftir þrjá, fjóra daga er annar stórleikur í Istanbúl,“ sagði Slot.

Liverpool varð þarna fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar, sem fara fram fyrstu helgina í apríl.

Þá vill enginn spila á móti okkur

„Við erum að reyna að berjast á öllum vígstöðvum,“ sagði bakvörðurinn Andrew Robertson sem bæði skoraði mark og lagði upp í leiknum. „Við erum enn í tveimur bikarkeppnum. Ef við spilum eins og við gerðum í kvöld, þá vill enginn spila á móti okkur. Við verðum að byrja að sýna þennan stöðugleika. Þetta er eitt skref áfram og tvö aftur á bak,“ sagði Robertson.

