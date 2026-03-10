Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 10. mars 2026 12:30 Igor Tudor segir það í forgangi að bjarga Tottenham frá falli úr ensku úrvalsdeildinni, frekar en að komast langt í Meistaradeild Evrópu. getty/Alberto Gardin Igor Tudor, knattspyrnustjóri Tottenham, segir að aðalmarkmið liðsins á þessari stundu sé að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni. Árangur í Meistaradeild Evrópu mæti afgangi. Spurs er í harðri fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni og hefur ekki enn unnið deildarleik á þessu ári. Öllu betur hefur gengið í Meistaradeildinni á þessu tímabili. Spurs endaði í 4. sæti deildarkeppninnar og komst þar af leiðandi beint í sextán liða úrslit. Þar mætir Tottenham Atlético Madrid en fyrri leikur liðanna fer fram í spænsku höfuðborginni í kvöld. Tudor segir að forgangsatriði sitt sé að bjarga Tottenham frá falli. Árangur í Meistaradeildinni sé bara bónus. „Allir leikir eru mikilvægir. Það er hægt að vera með allt annað hugarfar í svona leik svo kannski getur hann hjálpað okkur að sjá hver vandamálin eru og laga þau. En við einbeitum okkur alltaf að okkur, að vaxa sem lið og gera hlutina betur,“ sagði Króatinn. „Fyrsta markmið okkar er enska úrvalsdeildin. Þetta er eitthvað sem verður að segja opinberlega. Það er eðlilegt. Meistaradeildin er eitthvað auka en það þýðir ekki að við viljum ekki fara áfram.“ Tottenham tapaði fyrstu þremur leikjunum undir stjórn Tudors og fékk á sig samtals níu mörk í þeim. Tudor tók við Spurs af Thomas Frank sem var látinn taka pokann sinn í síðasta mánuði. Á blaðamannafundi í gær staðfesti Tudor að Richarlison myndi byrja inn á gegn Atlético. Brassinn er markahæsti leikmaður Tottenham á tímabilinu með níu mörk í öllum keppnum. Tudor getur svo teflt fyrirliðanum Cristian Romero fram í fyrsta sinn síðan hann tók við. Romero hefur verið í banni í síðustu fjórum deildarleikjum Tottenham. Leikur Atlético Madrid og Tottenham hefst klukkan 20:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport 2. Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Tottenham Hotspur Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Fleiri fréttir Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sjá meira