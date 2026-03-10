Enski boltinn

Tudor segir að falls­lagurinn sé mikil­vægari en Meistara­deildin

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Igor Tudor segir það í forgangi að bjarga Tottenham frá falli úr ensku úrvalsdeildinni, frekar en að komast langt í Meistaradeild Evrópu.
Igor Tudor, knattspyrnustjóri Tottenham, segir að aðalmarkmið liðsins á þessari stundu sé að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni. Árangur í Meistaradeild Evrópu mæti afgangi.

Spurs er í harðri fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni og hefur ekki enn unnið deildarleik á þessu ári. Öllu betur hefur gengið í Meistaradeildinni á þessu tímabili. Spurs endaði í 4. sæti deildarkeppninnar og komst þar af leiðandi beint í sextán liða úrslit.

Þar mætir Tottenham Atlético Madrid en fyrri leikur liðanna fer fram í spænsku höfuðborginni í kvöld.

Tudor segir að forgangsatriði sitt sé að bjarga Tottenham frá falli. Árangur í Meistaradeildinni sé bara bónus.

„Allir leikir eru mikilvægir. Það er hægt að vera með allt annað hugarfar í svona leik svo kannski getur hann hjálpað okkur að sjá hver vandamálin eru og laga þau. En við einbeitum okkur alltaf að okkur, að vaxa sem lið og gera hlutina betur,“ sagði Króatinn.

„Fyrsta markmið okkar er enska úrvalsdeildin. Þetta er eitthvað sem verður að segja opinberlega. Það er eðlilegt. Meistaradeildin er eitthvað auka en það þýðir ekki að við viljum ekki fara áfram.“

Tottenham tapaði fyrstu þremur leikjunum undir stjórn Tudors og fékk á sig samtals níu mörk í þeim. Tudor tók við Spurs af Thomas Frank sem var látinn taka pokann sinn í síðasta mánuði.

Á blaðamannafundi í gær staðfesti Tudor að Richarlison myndi byrja inn á gegn Atlético. Brassinn er markahæsti leikmaður Tottenham á tímabilinu með níu mörk í öllum keppnum.

Tudor getur svo teflt fyrirliðanum Cristian Romero fram í fyrsta sinn síðan hann tók við. Romero hefur verið í banni í síðustu fjórum deildarleikjum Tottenham.

Leikur Atlético Madrid og Tottenham hefst klukkan 20:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport 2.

