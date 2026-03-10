Enski boltinn

Barton á­kærður fyrir líkams­á­rás

Valur Páll Eiríksson skrifar
Barton er enn og aftur í kasti við lögin.
Barton er enn og aftur í kasti við lögin. Vísir/Getty

Fyrrum fótboltamaðurinn Joey Barton hefur verið ákærður ásamt öðrum fyrir meinta líkamsárás fyrir utan golfklúbb. Fórnarlambið er sagt í alvarlegu en stöðugu ástandi á spítala.

Barton er 43 ára gamall og fyrrum leikmaður Manchester City, Newcastle og QPR meðal annarra liða í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur reglulega komist í kast við lögin og vakið athygli fyrir ofbeldisfulla hegðun innan vallar sem utan.

Hann og Gary O'Grady hafa nú verið kærðir vegna meintrar líkamsárásar við Huyton og Prescot golfvöllinn í grennd við Liverpoolborg á sunnudaginn var. Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins, BBC, er fórnarlambið í alvarlegu en stöðugu ástandi á spítala.

Þeir Barton og O'Grady eru í haldi lögreglu og málið verður tekið fyrir af dómstólum síðar í dag.

Enski boltinn England

