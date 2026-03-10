Barton ákærður fyrir líkamsárás Valur Páll Eiríksson skrifar 10. mars 2026 14:45 Barton er enn og aftur í kasti við lögin. Vísir/Getty Fyrrum fótboltamaðurinn Joey Barton hefur verið ákærður ásamt öðrum fyrir meinta líkamsárás fyrir utan golfklúbb. Fórnarlambið er sagt í alvarlegu en stöðugu ástandi á spítala. Barton er 43 ára gamall og fyrrum leikmaður Manchester City, Newcastle og QPR meðal annarra liða í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur reglulega komist í kast við lögin og vakið athygli fyrir ofbeldisfulla hegðun innan vallar sem utan. Hann og Gary O'Grady hafa nú verið kærðir vegna meintrar líkamsárásar við Huyton og Prescot golfvöllinn í grennd við Liverpoolborg á sunnudaginn var. Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins, BBC, er fórnarlambið í alvarlegu en stöðugu ástandi á spítala. Þeir Barton og O'Grady eru í haldi lögreglu og málið verður tekið fyrir af dómstólum síðar í dag. Enski boltinn England Tengdar fréttir Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Joey Barton, fyrrverandi fótboltamaður, var í dag dæmdur í sex mánaða fangelsi fyrir ummæli sín um þrjá einstaklinga á samfélagsmiðlum. 8. desember 2025 17:45 Barton ákærður Joey Barton, fyrrverandi leikmaður Manchester City, Newcastle United og fleiri liða, hefur verið ákærður fyrir að senda tveimur einstaklingum ljót skilaboð á samfélagsmiðlum. 18. desember 2024 10:32 Joey Barton sparkaði í höfuð eiginkonu sinnar Fótboltamaðurinn fyrrverandi, Joey Barton, ýtti eiginkonu sinni og sparkaði svo í höfuð hennar á heimili þeirra fyrir þremur árum. 25. janúar 2025 09:00 Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fótbolti „Ísak getur verið okkar framtíðar markvörður“ Handbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Fleiri fréttir Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum Sjá meira