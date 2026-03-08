Enski boltinn

Leeds í átta liða úr­slit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Joel Piroe og Pascal Struijk fagna saman þriðja marki Leeds í dag. Getty/George Wood

Leeds United varð sjöunda liðið til að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar þegar liðið vann sannfærandi 3-0 sigur á B-deildarliði Norwich City í dag.

Leeds bætist þar með í hóp með Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton og Port Vale sem eru einnig komin áfram. West Ham og Brenford spila síðan um síðasta sætið á morgun.

Sean Longstaff kom Leeds í 1-0 á 32. mínútu eftir stoðsendingu frá Gabriel Gudmundsson sem skoraði síðan sjálfur tveimur mínútum fyrir hálfleik.

Joël Piroe innsiglaði svo sigurinn með þriðja marki Leeds eftir stoðsendingu frá Lukas Nmecha fimm mínútum fyrir leikslok.

Þetta er í fyrsta sinn í 23 ár sem Leeds kemst svo langt í bikarnum eða síðan 2003-liðið með þá Mark Viduka, Harry Kewell og Paul Robinson fór alla leið í átta liða úrslitin þar sem liðið reyndar tapaði fyrir Sheffield United.

