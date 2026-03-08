Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 18:43 Joel Piroe og Pascal Struijk fagna saman þriðja marki Leeds í dag. Getty/George Wood Leeds United varð sjöunda liðið til að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar þegar liðið vann sannfærandi 3-0 sigur á B-deildarliði Norwich City í dag. Leeds bætist þar með í hóp með Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton og Port Vale sem eru einnig komin áfram. West Ham og Brenford spila síðan um síðasta sætið á morgun. Sean Longstaff kom Leeds í 1-0 á 32. mínútu eftir stoðsendingu frá Gabriel Gudmundsson sem skoraði síðan sjálfur tveimur mínútum fyrir hálfleik. Joël Piroe innsiglaði svo sigurinn með þriðja marki Leeds eftir stoðsendingu frá Lukas Nmecha fimm mínútum fyrir leikslok. Þetta er í fyrsta sinn í 23 ár sem Leeds kemst svo langt í bikarnum eða síðan 2003-liðið með þá Mark Viduka, Harry Kewell og Paul Robinson fór alla leið í átta liða úrslitin þar sem liðið reyndar tapaði fyrir Sheffield United. Enski boltinn Leeds United Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Stelpurnar okkar sprungu á limminu í lokin Handbolti Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Sjá meira