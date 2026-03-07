Enski boltinn

Skrifar undir nýjan samning við Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
 Ryan Gravenberch var ánægður með nýjan langtímasamning sinn við Liverpool.
 Ryan Gravenberch var ánægður með nýjan langtímasamning sinn við Liverpool. Getty/Nikki Dyer

Hollenski miðjumaðurinn Ryan Gravenberch hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við Liverpool en enska úrvalsdeildarfélagið gaf þetta út í dag, daginn eftir að liðið tryggði sér sæti í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar.

Hinn 23 ára gamli Gravenberch gekk til liðs við Liverpool frá Bayern München sumarið 2023 og var einn af lykilmönnum liðsins þegar lið Arne Slot vann ensku úrvalsdeildina á síðasta tímabili.

Heimildir erlendra miðla herma að hann hafi skrifað undir sex ára samning sem gildir til loka tímabilsins 2031–32.

Þrátt fyrir að hollenski landsliðsmaðurinn hafi átt í erfiðleikum með að sýna sömu framúrskarandi frammistöðu undanfarna mánuði og á síðasta tímabili er það mat manna innan Anfield að hans bestu ár séu enn fram undan.

Hann er einn af nokkrum lykilmönnum sem Liverpool vill festa hjá sér með nýjum samningum en viðræður standa yfir við miðjumennina Dominik Szoboszlai og Alexis Mac Allister.

„Mér líður virkilega, virkilega vel. Ég var mjög stoltur af því að framlengja samning minn við svona stórt félag þannig að ég er mjög ánægður með að geta verið hér í mörg ár í viðbót,“ sagði Ryan Gravenberch.

„Ég fann strax fyrir trausti frá félaginu og einnig frá stjóranum. Ákvörðunin var auðveld fyrir mig. Fjölskyldan mín er líka ánægð hér. Við höfum verið hér í næstum þrjú ár, svo ég þekki allt nú þegar. Ég er ánægður með að vera hér,“ sagði Gravenberch.

