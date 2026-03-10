Það er mikill fjöldi stórleikja á dagskránni hjá Manchester City á næstu sex vikum og hún hefst á rimmunni við Real Madrid á Spáni annað kvöld.
City er enn í baráttu um alla titla en það mun reyna á leikmannahópinn á næstunni. Liðið leikur meðal annars úrslitaleik deildabikarsins við Arsenal, gegn Liverpool í 8-liða úrslitum enska bikarsins, og tvo leiki við Bayern eða Atalanta ef því tekst að slá Real Madrid út.
Leikir Man. City næstu sex vikurnar:
*Aðeins ef City tekst að slá út Real Madrid í 16-liða úrslitum.
City-menn slógu Newcastle út úr enska bikarnum um helgina með 3-1 útisigri en höfðu gert 2-2 jafntefli við Nottingham Forest í síðasta deildarleik. Þeir eru því ekki lengur með örlögin í eigin höndum í deildinni en eru sjö stigum á eftir Arsenal og eiga leik til góða, sem og heimaleikinn við Arsenal 19. apríl.
Takist City að slá Liverpool út í bikarnum bíður liðsins svo undanúrslitaleikur 25. apríl sem sömuleiðis gæti verið gegn Arsenal sem dróst gegn Southampton á útivelli í 8-liða úrslitum.