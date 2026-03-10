Enski boltinn

Rosa­leg dag­skrá Man. City að hefjast

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland og félagar munu hafa í nógu að snúast næstu vikurnar.
Það er mikill fjöldi stórleikja á dagskránni hjá Manchester City á næstu sex vikum og hún hefst á rimmunni við Real Madrid á Spáni annað kvöld.

City er enn í baráttu um alla titla en það mun reyna á leikmannahópinn á næstunni. Liðið leikur meðal annars úrslitaleik deildabikarsins við Arsenal, gegn Liverpool í 8-liða úrslitum enska bikarsins, og tvo leiki við Bayern eða Atalanta ef því tekst að slá Real Madrid út.

Leikir Man. City næstu sex vikurnar:

  • 11. mars: Real Madrid - Man. City (Meistaradeild)
  • 14. mars: West Ham - Man. City (Úrvalsdeild)
  • 17. mars: Man. City - Real Madrid (Meistaradeild)
  • 22. mars: Arsenal - Man. City (Úrslitaleikur deildabikars)
  • 4. apríl: Man. City - Liverpool (8-liða úrslit bikars)
  • *7.-8. apríl: Man. City - Bayern/Atalanta (Meistaradeild)
  • 12. apríl: Chelsea - Man. City (Úrvalsdeild)
  • *14.-15. apríl: Bayern/Atalanta - Man. City (Meistaradeild)
  • 19. apríl: Man. City - Arsenal (Úrvalsdeild)

*Aðeins ef City tekst að slá út Real Madrid í 16-liða úrslitum.

City-menn slógu Newcastle út úr enska bikarnum um helgina með 3-1 útisigri en höfðu gert 2-2 jafntefli við Nottingham Forest í síðasta deildarleik. Þeir eru því ekki lengur með örlögin í eigin höndum í deildinni en eru sjö stigum á eftir Arsenal og eiga leik til góða, sem og heimaleikinn við Arsenal 19. apríl.

Takist City að slá Liverpool út í bikarnum bíður liðsins svo undanúrslitaleikur 25. apríl sem sömuleiðis gæti verið gegn Arsenal sem dróst gegn Southampton á útivelli í 8-liða úrslitum.

