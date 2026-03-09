Rodri, leikmaður Manchester City, fékk væna sekt frá enska knattspyrnusambandinu vegna ummæla sinna eftir 2-2 jafnteflið við Tottenham í ensku úrvalsdeildinni 1. febrúar síðastliðinn.
Eftir leikinn sagði Rodri að dómarinn Robert Jones hafi ekki verið hlutlaus. Spænski miðjumaðurinn var ósáttur við að mark Dominics Solanke hefði fengið að standa.
„Við vitum að við vinnum of mikið og fólk vill það ekki en dómarinn verður að vera hlutlaus. Þetta er ekki sanngjarnt því við leggjum svo hart að okkur. Þegar uppi er staðið ertu svekktur,“ sagði Rodri eftir leikinn gegn Spurs.
Rodri skilaði tveimur bréfum inn til enska knattspyrnusambandsins. Í því fyrra sagði hann að ummæli sín hefðu verið misskilin en í því seinna sagðist honum hafa orðið á í messunni.
Fyrir ummæli sín eftir leikinn gegn Spurs fékk Rodri 80.000 punda sekt sem jafngildir rúmlega þrettán milljónum íslenskra króna.
Hinn 29 ára Rodri, sem fékk Gullboltann 2024, hefur leikið með City síðan 2019.
City sækir Real Madrid heim í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn.