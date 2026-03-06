Gareth Bale hefur upplýst að Manchester United hafi gert hærra tilboð í hann en Real Madrid á meðan hann var hjá Tottenham en sagði að hann hefði verið staðráðinn í að fara til spænska risans.
Fyrrum landsliðsmaður Wales fór frá White Hart Lane á Bernabéu sumarið 2013 fyrir 85,3 milljónir punda sem gerði hann að dýrasta knattspyrnumanni heims á þeim tíma.
Þetta voru félagaskipti sem gengu í gegn eftir langdregna sögu sem dróst á langinn sumarið 2013 og Bale talaði um hvernig United hafi verið eina liðið fyrir utan Real Madrid sem gerði tilboð í hann.
Gareth Bale says Manchester United offered Tottenham more than the £85m Real Madrid paid, plus a player, in an attempt to sign him 😮💰 pic.twitter.com/lgnxqwSb04— ESPN UK (@ESPNUK) March 5, 2026
„Ég ræddi við David Moyes [þáverandi stjóra Manchester United] en í hjarta mínu var ég staðráðinn í að fara til Madrid,“ sagði Bale í hlaðvarpinu Stick to Football en ESPN segir frá.
„Og ég var með samkomulag við Daniel Levy [framkvæmdastjóra Tottenham], meira eins og heiðursmannasamkomulag, bara svona, því hann vildi heldur ekki selja mig til keppinautar. Hann sagði: ‚Við viljum ekki styrkja annað lið,“ sagði Bale.
„Þannig að ef lið frá Spáni, Ítalíu, hvar sem er, Þýskalandi, hvar sem það kynni að vera, kæmi inn, þá gæti ég hugsanlega farið þangað því ef við kæmumst ekki í Meistaradeildina. Við gerðum það ekki og þá mátti ég fara þangað. Þannig að við vorum með þetta heiðursmannasamkomulag þótt hann hafi gert þetta mjög erfitt,“ sagði Bale.
„Ég held að ég hafi valið rétt miðað við síðustu tólf ár,“ bætti hann við.
„Ég ræddi aldrei um launin við United. Ég komst ekki svo langt. Þeir buðu meiri pening til að kaupa mig og leikmann að auki en það varð aldrei neitt úr því, satt best að segja,“ sagði Bale.
Bale vann fimm Meistaradeildartitla og þrjá spænska meistaratitla á níu ára tíma sínum þar og skoraði 106 mörk í 258 leikjum.
Hann sneri aftur til Spurs á láni fyrir tímabilið 2020–21 áður en hann yfirgaf Real Madrid endanlega árið 2022.