Manchester United-goðsögnin Paul Scholes sendi skilaboð á Michael Carrick, bráðabirgðastjóra Manchester United, til að biðjast afsökunar á hugsanlegum óþægindum sem nýleg ögrandi færsla hans á samfélagsmiðlum kann að hafa valdið.
Scholes eyddi Instagram-færslu þar sem hann hló með kaldhæðni að þeim hugmyndum að Carrick hefði „eitthvað til brunns að bera“ og hélt því fram að liðið hefði verið „lélegt“ í síðustu fjórum leikjum strax í kjölfar 2-1 tapsins gegn Newcastle United í síðustu viku.
Þetta var óvenjuharkalegt hjá Scholes, sem fékk mikla gagnrýni frá stuðningsmönnum og öðrum, sem nýjasta goðsögn United í langri röð til að tala neikvætt um bráðabirgðastjórann.
Paul Scholes explains his viral Michael Carrick story... 🙌 pic.twitter.com/heK4ZNOS0b— The Good, The Bad & The Football (@goodbadftblpod) March 9, 2026
Paul Scholes explains his viral Michael Carrick story... 🙌 pic.twitter.com/heK4ZNOS0b
Einn fyrrverandi Rauður djöfull, Patrice Evra, hélt því fram að Scholes væri vísvitandi að reyna að vera umdeildur bara til að reyna að vekja athygli og skaut einnig á skoðanir Gary Neville og Roy Keane á Carrick.
„Michael er einn sá almennilegasti sem þú munt nokkurn tíma hitta í fótbolta,“ sagði Scholes í The Good, The Bad & The Football hlaðvarpinu í svari við gagnrýninni. „Hann væri sá síðasti sem ég myndi vilja móðga,“ sagði Scholes.
„Ég sendi Michael skilaboð hvort sem er. Ég fór beint til Michael og sagði: ‚Heyrðu, ég ætlaði aldrei að koma þér í uppnám.‘ Og ég held að ég hafi ekki þurft að segja það hvort sem er, og hann sagði mér sjálfur að hann hefði ekki orðið sár yfir því,“ sagði Scholes.
„Ég held að fólk hafi tekið þessu öðruvísi en til stóð. Það eina sem ég var að segja var að mér fannst þeir ekki hafa spilað svo vel í síðustu fjórum leikjum en honum tókst samt að ná í úrslit,“ sagði Scholes.