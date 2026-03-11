Enski boltinn

„Mér finnst Salah vera á­hyggju­efni“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það eru flestir sammála um það að Mohamed Salah er ekki lengur sami leikmaður og hann var. Frammistaðan í vetur bendir í það minnsta til þess. Getty/Alex Livesey

Mohamed Salah var tekinn af velli eftir klukkutíma leik þegar Liverpool tapaði 1-0 á móti Galatasaray í gær í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Kjartan Henry Finnbogason hefur ákveðna skoðun á stórstjörnu Liverpool sem hefur ekki verið að finna sig í ár eftir að hafa verið besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.

„Mér finnst Salah vera áhyggjuefni,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason í Meistaradeildarmörkunum í gær.

„Hann var fínn í pressunni þessar fyrstu mínútur en var svo tekinn út af eftir sextíu mínútur. Þeir voru hættir að gefa á hann,“ sagði Kjartan Henry.

„Maður bara tók eftir því. Það var oft það sem að hann var að fá boltann í fínum stöðum og bara missa hann. Mér finnst bara rosalega dregið af honum á þessu tímabili,“ sagði Kjartan Henry.

„Svo var Florian Wirtz heldur ekki góður í þessum leik. Hann fékk oft góðar stöður en var flögrandi út um allan völl og fór illa með gott færi,“ sagði Kjartan.

Hann hefur samt trú á því að Liverpool fari áfram.

„Þetta var fínn leikur hjá Gala en ég held þetta sé ekki nóg,“ sagði Kjartan Henry eins og sjá má hér fyrir neðan.

Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC

