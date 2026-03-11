„Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. mars 2026 12:32 Það eru flestir sammála um það að Mohamed Salah er ekki lengur sami leikmaður og hann var. Frammistaðan í vetur bendir í það minnsta til þess. Getty/Alex Livesey Mohamed Salah var tekinn af velli eftir klukkutíma leik þegar Liverpool tapaði 1-0 á móti Galatasaray í gær í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Kjartan Henry Finnbogason hefur ákveðna skoðun á stórstjörnu Liverpool sem hefur ekki verið að finna sig í ár eftir að hafa verið besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð. „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason í Meistaradeildarmörkunum í gær. „Hann var fínn í pressunni þessar fyrstu mínútur en var svo tekinn út af eftir sextíu mínútur. Þeir voru hættir að gefa á hann,“ sagði Kjartan Henry. „Maður bara tók eftir því. Það var oft það sem að hann var að fá boltann í fínum stöðum og bara missa hann. Mér finnst bara rosalega dregið af honum á þessu tímabili,“ sagði Kjartan Henry. „Svo var Florian Wirtz heldur ekki góður í þessum leik. Hann fékk oft góðar stöður en var flögrandi út um allan völl og fór illa með gott færi,“ sagði Kjartan. Hann hefur samt trú á því að Liverpool fari áfram. „Þetta var fínn leikur hjá Gala en ég held þetta sé ekki nóg,“ sagði Kjartan Henry eins og sjá má hér fyrir neðan. Klippa: „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC Mest lesið „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Fótbolti Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Fótbolti Myrti kærustuna og spurði svo ChatGPT hvað hann ætti að gera Sport „Innra með mér líður mér eins og ég sé að deyja“ Golf Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Fótbolti Nablinn vill ræða við mannauðsstjórann hjá Sýn um þessa vitleysu Körfubolti Viggó á leið í topplið í bestu deild í heimi? Handbolti „Fannst tilvalið að vera með í þessu“ Handbolti Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Fótbolti Fleiri fréttir „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Scholes bað Carrick afsökunar Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Sjá meira