Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok

Bresk stjórnvöld segja það bæði hryllilegt og algjörlega óábyrgt hvernig samfélagsmiðillinn X hefur leyft gervigreindartóli sínu, Grok, að fjalla með viðbjóðslegum hætti um Hillsborough og Heysel-slysin, dauða Diogo Jota og München-slysið.
Liverpool og Manchester United hafa bæði kvartað til X, sem áður hét Twitter, vegna færslna frá Grok sem tengjast fyrrgreindum hörmungum í sögu félaganna.
Grok hefur þannig til að mynda haldið fram lygum um að Hillsborough-slysið árið 1989, þar sem 97 stuðningsmenn létust, hafi verið sök Liverpool-stuðningsmanna og notað niðrandi orð um borgina. Eins hafi verið talað um Münich-flugslysið 1958, þegar 23 manns létust og þar af 8 leikmenn Manchester United, með hryllilegum hætti.
Um er að ræða færslur þar sem notendur X hafa beðið gervigreindartólið Grok um að lýsa þessum atburðum með grófum og dónalegum hætti, og halda ekkert aftur af sér.
Sumar af færslunum hafa nú verið fjarlægðar og Grok útskýrt fyrir notendum að tólið geri það sem notendur biðji um án þess að beita neinni ritskoðun.
Í yfirlýsingu frá ráðuneyti vísinda, tækni og frumkvöðlastarfsemi segir: „Þessar færslur eru ógeðslegar og ábyrgðarlausar. Þær ganga gegn breskum gildum og velsæmi.
Gervigreindarþjónustur, þar á meðal spjallmenni sem gera notendum kleift að deila efni, falla undir lög um öryggi á netinu og verða að koma í veg fyrir ólöglegt efni, þar á meðal hatursfullt og móðgandi efni í þjónustu sinni.
Við munum halda áfram að bregðast af festu við þar sem talið er að gervigreindarþjónustur geri ekki nóg til að tryggja örugga upplifun notenda.“
Málið kemur upp tveimur mánuðum eftir að bresk stjórnvöld hótuðu að banna X vegna þess að Grok var nýtt til þess að birta klámfengnar myndir af konum þar sem gervigreindartólið hafði fjarlægt föt þeirra.