Peter Schmeichel: „Hann rústaði ferli hans"

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar

11. mars 2026 13:03

Antonin Kinsky kemur út af fyrir Guglielmo Vicario á sautjándu mínútu í 5-2 tapi Tottenaham í Meistaradeildinni í gærkvöldi. Getty/Alberto Gardin

Fjöldi markvarða, þar á meðal Peter Schmeichel og Joe Hart, hafa lýst yfir stuðningi við Antonín Kinsky, markvörð Tottenham Hotspur, eftir skelfilega frammistöðu hans í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Atlético Madrid.

Hinn 22 ára gamli markvörður, sem var að spila sinn fyrsta leik í Meistaradeildinni, gerði tvö afdrifarík mistök snemma í leiknum sem leiddu til marka frá Marcos Llorente og Julián Álvarez. Á milli þessara tveggja marka komst Antoine Griezmann einnig á blað eftir önnur varnarmistök og Spurs var því 3-0 undir eftir aðeins fimmtán mínútur.

Igor Tudor knattspyrnustjóri Spurs tók Kinsky þá af velli eftir sautján mínútur og setti aðalmarkvörðinn Guglielmo Vicario inn á í hans stað. Króatinn sagðist hafa gert það til að „vernda drenginn" en hefur verið gagnrýndur fyrir skiptinguna.

Mun hafa afleiðingar

Peter Schmeichel sagði í útsendingu CBS-sjónvarpsstöðvarinnar í Bandaríkjunum: „Hann tekur hann út af, það mun hafa afleiðingar fyrir restina af ferli hans. Hann er algjörlega búinn að rústa ferli hans," sagði Schmeichel.

„Þegar nafn hans verður nefnt í framtíðinni mun allur fótboltaheimurinn muna eftir þessari stundu. Hann þurfti á stuðningi að halda, að minnsta kosti fram í hálfleik," sagði Schmeichel.

Hef aldrei séð þetta á fótboltavelli

Paul Robinson, fyrrverandi markvörður Tottenham, sem lýsti leiknum fyrir BBC sagði ákvörðun Tudor um að skipta Kinsky út af vera „sjálfstraustseyðandi" og bætti við: „Ég hef aldrei séð þetta á fótboltavelli," sagði Robinson.

Í samtali við TNT Sports sagði Joe Hart, fyrrverandi markvörður Englands:

Algjörlega misboðið fyrir hans hönd

„Mér er algjörlega misboðið fyrir hans hönd [Kinsky]. Hann átti skelfilegar fjórtán mínútur en ég veit ekki hvað ég á að segja. Mér er bara misboðið fyrir hönd drengsins. Þetta Tottenham-lið er út um allt," sagði Hart.

David De Gea, fyrrverandi markvörður Manchester United, sem nú leikur með Fiorentina í ítölsku deildinni, bauð unga markverði Spurs stuðning sinn. De Gea skrifaði á X-reikning sinn: „Enginn sem hefur ekki verið markvörður getur skilið hversu erfitt það er að spila í þessari stöðu. Haltu höfðinu hátt og þú heldur áfram."

Vicario fékk á sig tvö mörk til viðbótar þegar Spurs tapaði 5-2 í auðmýkjandi ósigri í Madríd.