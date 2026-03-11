Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Aron Guðmundsson skrifar 11. mars 2026 11:58 Hjörvar Hafliðason segir það hafa verið rétt hjá Igor Tudor, knattspyrnustjóra Tottenham að taka markvörðin Kinsky af velli eftir ítrekuð mistök í leik gærkvöldsins gegn Atletico Madrid Vísir/Samsett Hjörvar Hafliðason, helsti sparkspekingur þjóðarinnar, er ósammála stórum prófílum í knattspyrnuheiminum sem hafa gagnrýnt Igor Tudor, knattspyrnustjóra Tottenham harðlega fyrir það hvernig hann tók á aðstæðum í gær þegar að markmaður Tottenham hafði gerst ítrekað sekur um slæm mistök. Hjörvar telur Tudor hins vegar ekki stætt lengur í starfi. Tottenham tapaði í gær 5-2 á útivelli gegn Atletico Madrid í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Igor Tudor, knattspyrnustjóri Tottenham, ákvað að tefla fram varamarkverði liðsins Antonin Kinsky í rammanum þar sem að aðalmarkmaður liðsins, Vicario, hafði ekki verið að standa sig vel fram að leik gærkvöldsins. Skemmst er frá því að segja að Kinsky átti afleitan leik og gaf Atletico Madrid tvö mörk á silfurfati. Leikar stöðu 3-0 Madrídingum í vil þegar að fimmtán mínútur höfðu liðið af leiknum, þá fékk Tudor nóg og tók Kinsky af velli. „Ég fullyrði það að þetta kostar Igor Tudor starfið. Ég skal líka fullyrða að það er ekki nokkurt einasta félag á einhverju háu gæðastigi sem er að fara ráða Igor Tudor. Að gera drengnum þetta. Þetta er bara ljótt,“ sagði Rikki G, sem lýsti leiknum, á þeim tímapunkti en í kjölfarið hefur átt sér stað mikil umræða og sett fram gagnrýni á störf Tudor. Hárrétt að skipta honum út af Fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmennirnir Peter Schmeichel og Joe Hart eru meðal þeirra sem hafa gagnrýnt Tudor. Schmeichel sagði Tudor hafa rústað ferli Kinsky. „Ég er búinn að fylgjast vel með umræðunni. Búinn að sjá það sem Joe Hart og Peter Schmeichel höfðu að segja um þetta. Ég er ósammála þeim. Ég held að það sé hárrétt að taka Kinsky út í þessari stöðu,֧ segir Hjörvar Hafliðason, Dr. Football, í samtali við íþróttadeild. Klippa: Hjörvar um mál málanna í fótboltanum í dag „Hann gerir tvö skelfileg mistök. Eiginlega verri mistökin koma í seinna markinu þar sem að hann reynir sendingu sem er alveg ofboðslega erfið í því rugli sem Tottenham liðið var í á þeim tíma. Ég held það hafi verið hárrétt ákvörðun hjá Igor Tudor að taka hann af velli. Hvernig hefði staðan verið hefði hann haldið honum inn á? Það má alveg taka markmenn af velli. Ég held að ástæðan fyrir því að fólki er svona brugðið sé sú að þetta gerist svo sjaldan. Hérna í gamla daga var einn skiptimaður eða tveir skiptimenn. Maður menn voru ekkert að “eyða“ skiptingu í markmann. Ég held það hafi verið hárrétt ákvörðun að taka hann af velli því ég held þetta hefði orðið verra hefði hann haldið áfram inn á.“ Tudor hafi tekið sénsinn með því að stilla og það hafi ekki gengið upp. „Hann tekur sénsinn að skipta um markmann því Vicario hefur ekki verið frábær. Hann síðan áttar sig á því að þetta er engan veginn að ganga. Tudor er bara búinn hjá Tottenham. Ætlarðu hins vegar að skipta um þjálfara núna? Láta nýja manninn fá Liverpool á sunnudaginn og Atletico Madrid í kjölfarið? Byrja væntanlega á tveimur töpum ef við erum algjörlega raunsæir. Þetta er rosalega erfið staða.“ Nánar verður rætt við Hjörvar um málið og stöðu Tottenham, sem er í harðri fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni, í Sportpakkanum á Sýn í kvöld. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Tottenham Hotspur Mest lesið „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Fótbolti Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Fótbolti Myrti kærustuna og spurði svo ChatGPT hvað hann ætti að gera Sport „Innra með mér líður mér eins og ég sé að deyja“ Golf Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Fótbolti Nablinn vill ræða við mannauðsstjórann hjá Sýn um þessa vitleysu Körfubolti Viggó á leið í topplið í bestu deild í heimi? Handbolti „Fannst tilvalið að vera með í þessu“ Handbolti Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Fótbolti Fleiri fréttir „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Hætti við að sækja um hæli og fór frekar heim til Írans „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Scholes bað Carrick afsökunar „Þær eru öruggar hér og þeim ætti að líða vel“ „Sorgmæddur en stoltur“ Fleury fór á kostum gegn FH Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Bæjarar gengu frá Atalanta Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Sögulegt kvöld í vændum hjá Salah? Logi í liði umferðarinnar í Tyrklandi Skipti um landslið rétt fyrir HM Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Sjá meira