Vara við eldingum á Suð­austur­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er úr safni og af eldingum í Bláskógabyggð. 
Myndin er úr safni og af eldingum í Bláskógabyggð.  Sigurður Andri Sigvaldason

Varað er við eldingum á Suðausturlandi. Gul viðvörun er í gildi þar til klukkan 22 í kvöld en viðvörun um eldingar í gildi til hádegis. Í viðvörun á vef Veðurstofunnar segir að eldingar geti verið á stöku stað.

Á vef Almannavarna um eldingar segir að fólk sé almennt ekki á varðbergi fyrir eldingum því það sé sjaldgæft á Íslandi. Samkvæmt Veðurstofunni sé fjöldi eldinga á bilinu 250 til 600 á ári.

Átt þú myndefni sem sýnir eldingarnar? Þú mátt senda okkur myndir eða myndbönd á ritstjorn@visir.is.

Tvær meginaðferðir eru samkvæmt vef almannavarna nýttar til að verjast tjóni af völdum eldinga.

Í fyrsta lagi eru eldingar fangaðar, ýmist með stöngum eða vírum og leiddar beint til jarðar. Hins vegar eru til sérstakir yfirspennuvarar (e. surge arrester, n. overspennings beskytter) sem eru tengdir við rafleiðara og leiða straum til jarðar ef spenna fer yfir ákveðin mörk.

Í báðum tilvikum er byggt á því að leiða strauminn til jarðar í gegnum jarðskaut. Jarðskaut húsa eru venjulega útfærð með koparleiðurum og/eða stöngum sem eru grafin og rekin í jörðu, auk sambindingar við pípukerfi húss og járnabindingu í sökkli.

Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðausturlandi þar til klukkan 22 í kvöld. Norðaustan 15 til 23 metrar á sekúndu og snjókoma, hvassast í Öræfum. 

Búast má við éljagangi og skafrenningi með takmörkuðu eða lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Í spá segir að afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum séu líklegar. 

Á vef Vegagerðar kemur fram þæfingsfærð og mjög slæmt skyggni sé á milli Fagurholtsmýrar og Freysness, þar sé eingöngu fært fyrir vel útbúna bíla. Snjóþekja og snjókoma er víða á öðrum leiðum.

