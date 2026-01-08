Vara við eldingum á Suðausturlandi Lovísa Arnardóttir skrifar 8. janúar 2026 10:55 Myndin er úr safni og af eldingum í Bláskógabyggð. Sigurður Andri Sigvaldason Varað er við eldingum á Suðausturlandi. Gul viðvörun er í gildi þar til klukkan 22 í kvöld en viðvörun um eldingar í gildi til hádegis. Í viðvörun á vef Veðurstofunnar segir að eldingar geti verið á stöku stað. Á vef Almannavarna um eldingar segir að fólk sé almennt ekki á varðbergi fyrir eldingum því það sé sjaldgæft á Íslandi. Samkvæmt Veðurstofunni sé fjöldi eldinga á bilinu 250 til 600 á ári. Átt þú myndefni sem sýnir eldingarnar? Þú mátt senda okkur myndir eða myndbönd á ritstjorn@visir.is. Tvær meginaðferðir eru samkvæmt vef almannavarna nýttar til að verjast tjóni af völdum eldinga. Í fyrsta lagi eru eldingar fangaðar, ýmist með stöngum eða vírum og leiddar beint til jarðar. Hins vegar eru til sérstakir yfirspennuvarar (e. surge arrester, n. overspennings beskytter) sem eru tengdir við rafleiðara og leiða straum til jarðar ef spenna fer yfir ákveðin mörk. Í báðum tilvikum er byggt á því að leiða strauminn til jarðar í gegnum jarðskaut. Jarðskaut húsa eru venjulega útfærð með koparleiðurum og/eða stöngum sem eru grafin og rekin í jörðu, auk sambindingar við pípukerfi húss og járnabindingu í sökkli. Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðausturlandi þar til klukkan 22 í kvöld. Norðaustan 15 til 23 metrar á sekúndu og snjókoma, hvassast í Öræfum. Búast má við éljagangi og skafrenningi með takmörkuðu eða lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Í spá segir að afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum séu líklegar. Á vef Vegagerðar kemur fram þæfingsfærð og mjög slæmt skyggni sé á milli Fagurholtsmýrar og Freysness, þar sé eingöngu fært fyrir vel útbúna bíla. Snjóþekja og snjókoma er víða á öðrum leiðum. Veður Umferð Mest lesið „Málið er að ástandið fer versnandi“ Innlent „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Erlent Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Erlent Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Erlent Ófremdarástand í bílastæðamálum aðhlátursefni Neytendur Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Innlent Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Innlent Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Erlent Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Innlent Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Veður Fleiri fréttir Vara við eldingum á Suðausturlandi Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Áfram kalt á landinu Óvenjulega hlýr desember Áfram kalt og lægðir sækja að landinu Hægir vindar og snjókoma norðan- og austantil Þykknar upp og snjóar Allt að tuttugu stiga frost en bjart víða Rólegt veður en kalt næstu daga Kólnar verulega á fyrstu dögum ársins Gular viðvaranir taka gildi Hvessir þegar líður á daginn Spáin fyrir gamlárskvöld að teiknast upp Frystir norðaustantil í kvöld Væta vestantil eftir hádegi Kuldaskil á leið yfir landið Fyrstu þreifingar áramótaveðurspár Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Jólin verða rauð eftir allt saman Gengur í langvinnt hvassviðri seinni partinn Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Sjá meira