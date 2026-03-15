Nemendur MR afhentu rektor undirskriftalista Freyja Þórisdóttir skrifar 15. mars 2026 08:47 Ingibjörg Hrafnsdóttir og Embla Hlökk Jóhannesdóttir afhenda rektor undirskriftalistana. Vésteinn Gunnarsson Miðvikudaginn 11. mars síðastliðinn áttu nokkrir nemendur úr 4. bekk MR fund með rektor skólans, Sólveigu Guðrúnu Hannesdóttur, og afhentu henni tvo undirskriftalista. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá hópi nemenda í Menntaskólanum í Reykjavík (MR). Undarskriftarlistarnir voru annars vegar listi sem gengið hafði manna á milli í MR, með yfirskriftinni „Undirritaðir krefjast þess að latína skuli áfram kennd í 4. bekk málabrautar MR og jafnframt að latínunám verði ekki skert á fornmálabraut skólans." Undir hann ritaði hátt á þriðja hundrað manns en síðustu vikur hafa fyrrverandi nemendur MR tjáð sig um þá mögulegu ákvörðun að leggja niður latínukennslu á fyrsta ári, eða í 4. bekk. Seinni undirskriftarlistinn var af netinu en hann var opinn til undirskriftar dagana 6.–10. mars með yfirheitinu „Björgum latínukennslu í MR" þar sem mótmælt var fyrirhuguðum breytingum á latínukennslu skólans. Undir hann rituðu 518. Í tilkynningunni segir að rektor hafi tekið vel á móti nemendunum, átti við þá orðastað og kvaðst mega búast við svari á næstunni. Í samtali við fréttastofu Vísis í febrúar sagði Sólveig „við höfum verið að berjast fyrir fornmálabrautinni og að því að fá nemendur til að skrá sig á þessa braut og að vekja áhuga hjá þeim á að læra fornmál." Hún hafði einnig orð á því að allar breytingar á stundatöflu fyrir nýnema næsta árs, skólaárið 26/27, væru miðaðar að því að reyna að laða fleiri nemendur á þessa braut. Sólveig benti á að þegar framhaldsskólinn var fjögur ár hafi latína aldrei verið kennd á fyrsta ári. Þegar skólinn var svo styttur í þrjú ár hafi það breyst og latína verið kennd öll árin svo að hún yrði ekki skert. Hún sagði marga nemendur hafa kvartað undan því að fagið sé þungt á fyrsta ári og því hafi þau ákveðið að breyta til. Á næsta ári verði því latína kennd á öðru ári í nýmáladeild og á öðru og þriðja ári í fornmáladeild. Auk þess verði kúrsi bætt við á fyrsta ári sem verður inngangur að tungumálanámi. Þar verði nemendum kennt um ýmis tungumál og þar með talið fornmál. „Nemendur í skólanum í dag munu ekki finna fyrir neinu. Þetta á bara við um nýnema sem eru að skrá sig í skólann fyrir næsta haust," sagði Sólveig í samtali við Vísi.