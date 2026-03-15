Vildu helst Asíu­búa í flug til Græn­lands

Kristján Már Unnarsson skrifar
Ómar Benediktsson segir frá frumlegri leið sem Íslandsflug fór til að fá sem besta sætanýtingu í Grænlandsfluginu.
Ómar Benediktsson segir frá frumlegri leið sem Íslandsflug fór til að fá sem besta sætanýtingu í Grænlandsfluginu. Egill Aðalsteinsson

Íslensk flugfélög hófu snemma flug til Grænlands. Fyrir 1950 voru bæði Flugfélag Íslands og Loftleiðir farin að sinna þar ýmsum verkefnum. Flugfélag Íslands, síðar Flugleiðir og nú Icelandair, hefur lengst af verið umvifamest íslenskra félaga í Grænlandsflugi.

Framan af var þetta einkum flug fyrir dönsk stjórnvöld og bandaríska herinn en einnig fyrir vísindaleiðangra. Opnun flugvallarins í Kulusuk, sem bandaríski herinn hóf að leggja árið 1956, varð hins vegar grunnurinn að flugi Íslendinga með ferðamenn sem og áætlunarflugi til Grænlands. Flugfélagsmenn riðu á vaðið.

„Þeir byrja með túristaflug til Grænlands árið 1958 og það vex og vex. Fyrst til Kulusuk og svo seinna til Narsarsuaq,“ segir flugsögusérfræðingurinn Pétur P. Johnson í Grænlandsþætti Flugþjóðarinnar á Sýn+

Flugáhafnir Flugfélagsins kynntust framandi menningu. Póstflugi var jafnframt sinnt á afskekkta staði þar sem pökkum var kastað út um opnar dyr á flugvélinni. Áhafnarmeðlimir þurftu að passa sig að detta ekki sjálfir út.

Fleiri flugrekendur áttu eftir að bætast í Grænlandsflugið, eins og Helgi Jónsson, sem þekktastur var fyrir flugskólann. Árið 1984 hóf hann áætlunarflug til Kulusuk og var um tíma með þrjár nítján sæta Jetstream-skrúfuþotur í nafni Odin Air.

Norðlendingar hafa verið öflugir í Grænlandsflugi undanfarna hálfa öld út frá Akureyri. Sigurður Aðalsteinsson, einn af stofnendum Flugfélags Norðurlands, rifjar upp hvernig það kom til. 

Norlandair tók síðar við keflinu. Friðrik Adolfsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri og aðaleigandi Norlandair, lýsir miklum umsvifum Norðlendinga í flugi til Grænlands.

Burðarþol flugvélanna var oft það takmarkað að sjaldnast var hægt að nýta öll sætin í Grænlandsfluginu. Ráðamenn Íslandsflugs fundu ráð við því þegar þeir hófu flug til Kulusuk á nítján sæta Dornier, eins og Ómar Benediktsson, annar stofnanda Íslandsflugs, lýsir í þessum kafla þáttarins:

Þátturinn um Grænlandsflugið er sá sautjándi í þáttaröðinni.

Aldrei neinn afsláttur gefinn í flugprófunum

Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. Þannig er flugvél Isavia nýtt í mælingum fyrir Grænlendinga, Færeyinga og Norðmenn og íslenskir flugprófanamenn gegna um þessar mundir lykilhlutverki í úttekt á nýjum flugvöllum Grænlands.

Segir Grænland mikilvægt fyrir íslenska flugrekendur

Verkefni á Grænlandi hafa mikla þýðingu fyrir íslenska flugrekendur, segir flugstjóri hjá Mýflugi. Hann segir magnað að fljúga um stórbrotið landslag Grænlands, jafnt að vetri sem sumri.

