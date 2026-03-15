Reyndu að vísa manninum í burtu en það gekk ekki Freyja Þórisdóttir skrifar 15. mars 2026 08:07 Lögreglan í miðbænum sá sér ekki annað fært en að handtaka mann sem hafði linnulaust truflað þau við störf. Vísir/Vilhelm Maður var handtekinn í miðbæ Reykjavíkur í nótt þar sem hann var að trufla störf lögreglunnar. Tilkynnt var um líkamsárás á skemmtistað en gerandinn var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði. Þetta er meðal þess helsta sem var ritað í dagbók lögreglu frá klukkan fimm í gærkvöldi til klukkan fimm í morgun. Alls gistu tíu manns í fangageymslum lögreglunnar en 74 mál voru bókuð á tímabilinu. Lögreglustöð eitt sinnir hverfum 101, 105, 107 og 170 en þrjár mismunandi tilkynningar bárust stöðinni vegna þjófnaðar í verslun. Öll þrjú málin voru leyst á vettvangi. Maður hóf að trufla lögregluna að störfum í miðbæ Reykjavíkur í nótt en í upphafi átti einfaldlega að vísa manninum í burtu. Það gekk hins vegar ekki og að lokum var maðurinn handtekinn og fluttur á lögreglustöð þar sem hann var vistaður í fangaklefa vegna ástands. Á ónefndum skemmtistað sem lögreglustöð þrjú sinnir, en hún sér um hverfi í Kópavogi og Breiðholti, var tilkynnt um líkamsárás. Gerandinn var búinn að láta sig hverfa þegar lögregluna bar að garði en málið er í rannsókn.