John Alford fannst látinn í fangelsi

Leikarinn John Alford er látinn. Hann lést föstudaginn 13. mars í HMP Bure fangelsinu í Norfolkfangelsi, tveimur mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn tveimur unglingsstúlkum.
Frá þessu er greint á vef BBC en hinn 54 ára gamli fyrrverandi leikari, þekktur fyrir hlutverk sín í þáttunum Grange Hill og London's Burning, hét réttu nafni John Shannon. Hann hafði verið dæmdur í átta og hálfs árs fangelsi eftir að hafa verið fundinn sekur um kynferðisbrot.
BBC greinir einnig frá því að talsmaður fangelsismálayfirvalda hafi í samtali við þau staðfest andlátið og sagt í yfirlýsingu:
„John Shannon lést í fangelsi þann 13. mars 2026. Líkt og með öll andlát í varðhaldi mun umboðsmaður fanga og skilorðsbundinna rannsaka málið.“
Alford, sem bjó í Holloway í Norður-Lundúnum, var dæmdur sekur fyrir fern mismunandi kynferðisbrot gegn fjórtán ára gamalli stúlku og um að eiga samræði við fimmtán ára gamla stúlku.
Það var réttað yfir Alford undir hans rétta nafni, Shannon, í St Albans Crown Court í september á síðasta ári. Kviðdómi var sagt að leikarinn hefði keypt vodkaflösku fyrir stúlkurnar tvær sem þær drukku heima hjá vini í Hoddesdon, Hertfordshire, í apríl 2022.
Hann var fangelsaður fyrir tveimur mánuðum, þann 14. janúar, en Caroline Overton dómari sagði að brotin hefðu haft „veruleg og viðvarandi áhrif“ á líf fórnarlamba hans.
Árin 1985 til 1989 lék Alford í barnaþáttum BBC, Grange Hill, þar sem hann lék hinn uppreisnargjarna fyrsta árs nema Robbie Wright. Hann var þó líklega þekktastur fyrir hlutverk sitt sem slökkviliðsmaðurinn Billy Ray í dramaþáttunum London's Burning sem hann tók að sér árið 1993.
Alford var seinna rekinn úr þáttunum og dæmdur í níu mánaða fangelsi eftir að hann var sakfelldur fyrir að selja kókaín og kannabis til blaðamanns í leynilegri aðgerð árið 1997.