Veðurstofan gerir ráð fyrir éljum á norðan- og austanverðu landinu í dag en að það verði þurrt sunnan- og suðvestantil. Gular viðvaranir eru í gildi á Suðurlandi og Suðausturlandi vegna norðaustan hríðar fram á kvöld.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði austlæg átt, átta til fimmtán metrar á sekúndu, en 15 til 23 suðaustantil, hvassast í Öræfum.
„Yfirleitt bjartviðri vestanlands, en dálítil él fyrir norðan og snjókoma eð slydda á Suðausturlandi. Frost 0 til 7 stig.
Dregur smám saman úr vindi eftir hádegi og styttir upp suðaustanlands, en áfram él á norðanverðu landinu. Kólnar í kvöld,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðaustan 3-10 m/s, en 10-15 með suðausturströndinni fram eftir degi. Léttskýjað á Suður- og Vesturlandi, en dálítil él norðan- og austanlands, einkum við ströndina. Frost 0 til 10 stig, kaldast inn til landsins.
Á laugardag: Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Þurrt og bjart sunnan- og suðvestanlands, annars skýjað með köflum og stöku él, en líkur á snjókomu við suðausturströndina seinnipartinn. Frost 2 til 12 stig.
Á sunnudag: Vaxandi norðaustanátt, hvassviðri með snjókomu, fyrst um landið suðaustanvert, en rigning eða slydda sunnan- og austantil seint um kvöldið. Hlýnar í veðri.
Á mánudag: Suðaustlæg átt og rigning suðaustanlands, Norðaustlægari og rigning eða slydda allra vestast framan af degi, annars úrkomuminna. Hiti 1 til 6 stig.
Á þriðjudag: Suðlæg átt og fremur vætusamt. Hiti 2 til 7 stig.
Á miðvikudag: Útlit fyrir suðaustanátt með rigningu suðaustanlands, en víða þurrt annars staðar. Hiti breytist lítið.