Hafa birt innan við prósent af Epstein-skjölunum Samúel Karl Ólason skrifar 6. janúar 2026 14:10 Einungist 12.285 skjöl, af rúmum tveimur milljónum, hafa verið birt. AP/Jon Elswick Forsvarsmenn dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna sögðu frá því í gær að enn væri verið að fara yfir milljónir skjala af Epstein-skjölunum svokölluðu. Rúmar tvær vikur eru síðan ráðuneytið átti að birta öll gögnin en búið er að birta innan við eitt prósent af öllum skjölunum. Í bréfi til dómara segir Jay Clayton, æðsti alríkissaksóknari Manhattan, að enn sé ekki búið að fara yfir fleiri en tvær milljónir skjala. Einungis 12.285 skjöl, í heildina 125.575 blaðsíður, hafa verið birt enn sem komið er. Þá viðurkenndi Clayton að um milljón skjala sem tengdust máli Jeffreys Epstein hefðu nýverið fundist og að verið væri að fara yfir þau. Í frétt Politico er haft eftir honum að mörg þeirra skjala hafi mátt finna í Epstein-skjölunum fyrir. Rúmlega fjögur hundruð lögmenn eru sagðir muna verja næstu vikum í að fara yfir öll þessi skjöl og afmá eða lita yfir þær upplýsingar sem þeim ber að fela. Samkvæmt lögunum sem þvinguðu ríkisstjórn Trumps til að opinbera skjölin mátti eingöngu hylja upplýsingar eða myndir sem snúa að fórnarlömbum Epsteins og/eða fólki undir lögaldri. Mörg skjöl sem búið er að birta hafa verið mikið eða jafnvel alfarið lituð. Þá hefur komið í ljós að lögmenn ráðuneytisins hafa afmáð skjöl sem hafa áður verið birt í heilu lagi. Þetta hefur vakið miklar spurningar um hvaða upplýsingar verið sé að hylma yfir en samkvæmt áðurnefndum lögum á ráðuneytið að gera þingmönnum grein fyrir því. Það hefur ekki verið gert. Meðal þess sem ráðuneytið hefur verið sakað um að hylma eru nöfn saksóknara og löggæslumanna sem hafa komið að máli Epsteins í gegnum árin og upplýsingar um ákvarðanatökur innan ráðuneytisins í tengslum við Epstein. Vilja enn upplýsingar um samkomulag Epstein-skjölin eru í raun öll þau gögn sem ráðuneytið hefur aflað í gegnum árin vegna rannsókna sem tengst hafa brotum Epsteins og annarra sem honum tengjast. Áður en hann tók aftur við embætti hét Trump því að birta Epstein-skjölin öll og varpa ljósi á mál kynferðisbrotamannsins alræmda. Það tóku bandamenn hans og núverandi ráðherrar og embættismenn heilshugar undir. Tóninn breyttist þó fljótt eftir að Trump settist að í Hvíta húsinu og hefur hann síðan þá ekki viljað opinbera skjöl tengd Epstein. Það var ekki fyrr en nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins tóku höndum saman með Demókrötum og samþykktu lagafrumvarp sem skilyrti ráðuneytið til að opinbera gögnin sem hreyfing komst á hlutina. Þingmenn hafa kvartað yfir því að ekki hafi verið birtar upplýsingar sem snúa að umdeildu samkomulagi sem Epstein gerði á árum áður við saksóknara í Flórída. Undir lok árs 2007, þegar Epstein var bæði til rannsóknar hjá lögreglunni í Flórída og Alríkislögreglunni, gerði hann umdeilt samkomulag við saksóknarann Alex Acosta. Samkomulagið fól í sér að Epstein sat í fangelsi í þrettán mánuði fyrir að misnota á fjórða tug ungra stúlkna undir lögaldri í New York og Flórída frá árunum 2002 til 2005. Samkomulagið gerði honum kleift að komast hjá alríkisákærum og kom í veg fyrir að hægt væri að ákæra einhverja af samverkamönnum Epsteins. Mál Jeffrey Epstein Bandaríkin Donald Trump Erlend sakamál Tengdar fréttir Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Enn fleiri af svokölluðum Epstein-skjölum hafa verið birt af dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Meðal gagnanna er tölvupóstur frá sem grunað er að sé frá Andrew Mountbatten-Windsor þar sem hann biður um „óviðeigandi vinkonur“. 