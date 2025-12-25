Erlent

Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jeffrey Epstein í mars 2017.
Jeffrey Epstein í mars 2017. AP/Kynferðisbrotamannaskrá New York

Bandarísk stjórnvöld hafa fundið yfir milljón skjöl sem gætu tengs máli barnaníðingsins Jeffrey Epstein. Þó nokkur skjöl hafa verið birt opinberlega og stendur til að birta nýju skjölin.

Alríkislögreglan og saksóknarar í New York létu Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna vita af skjölunum. Unnið sé hart að því að fara yfir skjölin og taka út allar upplýsingar til að vernda fórnarlömb Epstein. Sú vinna gæti tekið nokkrar vikur.

Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði lög í nóvember sem skyldaði ráðuneytið til að birta öll Epstein-skjölin opinberlega fyrir 19. desember. Ráðuneytið hefur verið gagnrýnt fyrir að vera ekki búið að birta öll skjölin.

Þá hefur það einnig verið gagnrýnt fyrir að máða út upplýsingar. Hundruð blaðsíðna eru alveg svartar og segir ráðuneytið að það sé til að vernda fórnarlömbin. Þeir sem gagnrýna ákvörðunina segja að með nýju lögunum megi einungis fjarlægja upplýsingar um auðkenni fórnarlambanna og það sem tengist rannsóknum sem eru nú þegar í gangi. 

Skjölin hafa hingað til verið birt í hollum en í þeim eru tölvupóstar, myndir, myndbönd og skjöl sem tengjast rannsókn í máli Epsteins. Í því fyrsta, sem var birt 19. desember, kom ekki mikið nýtt fram en nokkrar myndir af frægu fólki voru áberandi, þar á meðal Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseta.

Í öðrum hluta skjalanna, sem var birtur á Þorláksmessu, var tölvupóstur þar sem A biður Ghislaine Maxwell, fyrrverandi kærustu Epstein og aðstoðarkonu hans, um „óviðeigandi vinkonur“. Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi prins í Bretlandi, er grunaður um að vera A. Mountbatten-Windsor, betur þekktur sem Andrés prins, var sviptur titli sínum fyrr á árinu en hann var sakaður um að taka þátt í misnotkun Epstein á ungum stelpum.

Mál Jeffrey Epstein Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið