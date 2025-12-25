Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 10:40 Jeffrey Epstein í mars 2017. AP/Kynferðisbrotamannaskrá New York Bandarísk stjórnvöld hafa fundið yfir milljón skjöl sem gætu tengs máli barnaníðingsins Jeffrey Epstein. Þó nokkur skjöl hafa verið birt opinberlega og stendur til að birta nýju skjölin. Alríkislögreglan og saksóknarar í New York létu Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna vita af skjölunum. Unnið sé hart að því að fara yfir skjölin og taka út allar upplýsingar til að vernda fórnarlömb Epstein. Sú vinna gæti tekið nokkrar vikur. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði lög í nóvember sem skyldaði ráðuneytið til að birta öll Epstein-skjölin opinberlega fyrir 19. desember. Ráðuneytið hefur verið gagnrýnt fyrir að vera ekki búið að birta öll skjölin. Þá hefur það einnig verið gagnrýnt fyrir að máða út upplýsingar. Hundruð blaðsíðna eru alveg svartar og segir ráðuneytið að það sé til að vernda fórnarlömbin. Þeir sem gagnrýna ákvörðunina segja að með nýju lögunum megi einungis fjarlægja upplýsingar um auðkenni fórnarlambanna og það sem tengist rannsóknum sem eru nú þegar í gangi. Skjölin hafa hingað til verið birt í hollum en í þeim eru tölvupóstar, myndir, myndbönd og skjöl sem tengjast rannsókn í máli Epsteins. Í því fyrsta, sem var birt 19. desember, kom ekki mikið nýtt fram en nokkrar myndir af frægu fólki voru áberandi, þar á meðal Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseta. Í öðrum hluta skjalanna, sem var birtur á Þorláksmessu, var tölvupóstur þar sem A biður Ghislaine Maxwell, fyrrverandi kærustu Epstein og aðstoðarkonu hans, um „óviðeigandi vinkonur“. Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi prins í Bretlandi, er grunaður um að vera A. Mountbatten-Windsor, betur þekktur sem Andrés prins, var sviptur titli sínum fyrr á árinu en hann var sakaður um að taka þátt í misnotkun Epstein á ungum stelpum. Mál Jeffrey Epstein Bandaríkin Mest lesið Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Seinfeld og Friends-leikari látinn Erlent Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Innlent Arion banki varar við svikaherferð Innlent Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Erlent Fleiri fréttir Seinfeld og Friends-leikari látinn Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Segir unnið að því að móta sameiginlega nálgun Bandaríkjanna, Úkraínu og Evrópu Sýknaður af nauðgun eftir að hafa verið skimaður fyrir sjaldgæfri svefnröskun Málið sem Trump getur ekki losað sig við Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Baulað á Albanese á minningarathöfn á Bondi-strönd Kvarta yfir ritskoðun Epstein-skjala: „Við vitum ekki hvað við vitum ekki“ Níu skotnir til bana á krá Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Vilja dauðarefsingu af borðinu vegna hagsmunaáreksturs ráðherra Pútín sagður hafa valið Witkoff Sjá meira