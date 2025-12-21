Málið sem Trump getur ekki losað sig við Samúel Karl Ólason skrifar 21. desember 2025 20:02 Jeffrey Epstein með þremur ungum konum. AP/stjórnskipunar of eftirlitsnefnd fulltrúadeildarinnar Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og ráðgjafar hans í Hvíta húsinu eru sagðir hafa vonast til þess að geta losnað við vandræðin sem fylgt hafa máli Jeffreys Epstein í vikunni. Það átti að gerast með opinberun Epstein-skjalanna svokölluðu sem dómsmálaráðuneytið átti að birta í heilu lagi á föstudaginn. Trump-liðar vilja að hætt verði að tala um málið svo þeir geti snúið sér að því að tala um glæpi, efnahaginn og önnur mál sem þeir telja að gætu hagnast Repúblikönum í þingkosningunum í nóvember. Það hefur þó ekki farið þannig, þar sem forsvarsmenn ráðuneytisins sögðust ekki geta birt gögnin í einu lagi. Meiri tíma þyrfti til að fara yfir þau og í staðinn yrðu þau birt í skömmtum yfir næstu vikur. Við það hefur bæst að búið er að hylma yfir upplýsingar á fjölmörgum skjölum og myndum. Í einu tilfelli var 119 blaðsíðna skjal sett á vef ráðuneytisins en þegar það er opnað sést ekkert nema svartar síður. Hefur þetta vakið upp spurningar um gagnsæi og hefur ríkisstjórn Trumps verið sökuð um að reyna að fela upplýsingar fyrir almenningi. Sjá einnig: „Við vitum ekki hvað við vitum ekki“ Sjálfur er Trump sagður hafa kvartað yfir því við aðstoðarmenn sína og ráðgjafa hve mikinn áhuga Bandaríkjamenn hafa haft á málefnum Eppsteins. Samkvæmt frétt Wall Street Journal hafa embættismenn einnig viðurkennt að þeir hafi vanmetið áhuga fólks á málinu. Trump hefur neitað að taka við spurningum blaðamanna á viðburðum síðustu daga, sem hann gerir sjaldan, og hefur ekki nefnt Epstein eða talað um skjölin í ræðum sínum. Hét því að birta allt en hætti svo við Áður en hann tók aftur við embætti hét Trump því að birta Epstein-skjölin öll og varpa ljósi á mál kynferðisbrotamannsins alræmda. Það tóku bandamenn hans og núverandi ráðherrar og embættismenn heilshugar undir. Tóninn breyttist þó fljótt eftir að Trump settist að í Hvíta húsinu og hefur hann síðan þá ekki viljað opinbera skjöl tengd Epstein. Það var ekki fyrr en nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins tóku höndum saman með Demókrötum og samþykktu lagafrumvarp sem skilyrti ráðuneytið til að opinbera gögnin sem hreyfing komst á hlutina. Trump og Epstein voru miklir vinir á árum áður en deildu um fasteign í Flórída árið 2004 og mun það hafa leitt til þess að þeir hættu að vera vinir. Í bók sem Epstein fékk í gjöf þegar hann varð fimmtugur árið 2003 var meðal annars bréf sem mun vera frá Trump. Þar talaði Trump um sameiginlegt leyndarmál þeirra og að þeir ættu ákveðna hluti sameiginlega. Utan um textann frá Trump hafði verið teiknuð gróf mynd af líkama konu svo undirskrift Trumps leit út eins og skapahár hennar. Trump heldur því fram að bréfið hafi verið falsað. Aldrei hefur verið ljóst af hverju Trump hefur verið á móti því að birta gögnin. Flestir kjósendur ósáttir Samkvæmt WSJ benda kannanir til þess að flestir kjósendur séu ósáttir við það hvernig Trump hefur haldið á spöðunum þegar kemur að Epstein-skjölunum. Það hefur þó breyst lítillega meðal skráðra Repúblikana á síðustu dögum. Bandamenn Trumps telja að málið muni ekki koma niður á Repúblikönum í þingkosningunum í nóvember. Hogan Gidley, fyrrverandi talsmaður forsetans, segir til að mynda að málið sé smávægilegt samanborið við glæpi, landamærin og hagkerfið. Gidley viðurkenndi þó að margir í grasrót MAGA-hreyfingarinnar verði áfram ósáttir, þar sem skjölin séu ólíkleg til að standast væntingar þeirra. Repúblikanar óttast að Demókrötum gæti tekist að nota Epstein-málið til að draga úr kjörsókn helstu stuðningsmanna Trumps á næsta ári. Það hefur sýnt sig áður að þeir eru ólíklegri til að taka þátt í kosningum þegar Trump er ekki á kjörseðlinum og aukin óánægja þeirra gæti gert þá enn ólíklegri til að kjósa. Bandaríkin Donald Trump Mál Jeffrey Epstein Tengdar fréttir Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Skjöl sem vonast var til að varpað gætu frekara ljósi á mál barnaníðingsins Jeffrey Epstein virðast innihalda fáar nýjar upplýsingar. Ný skjöl frá 2007 sýna að rannsakendur ræddu við unga konu sem sagðist hafa fengið greitt fyrir að útvega Epstein stúlkur. 21. desember 2025 08:09 Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Hið minnsta sextán skrár hafa verið fjarlægðar af opinni vefsíðu bandaríska dómsmálaráðuneytisins sem höfðu verið opinberaðar í gær í tengslum við barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Þar á meðal hefur skjal sem sýndi ljósmynd af Donald Trump Bandaríkjaforseta horfið af vefsíðu ráðuneytisins, en ekki liggur fyrir hvers vegna. 20. desember 2025 23:44 Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í gær þúsundir skjala sem tengjast máli Jeffreys Epstein, barnaníðingsins fræga og látna. Tiltölulega fljótt þótti þó ljóst að skjölin sem birt voru stæðust ekki væntingar margra um að varpa frekara ljósi á málið. 20. desember 2025 08:48 Kallar Greene heimskan svikara Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, er verulega ósáttur við stjórnendur fréttaskýrendaþáttarins 60 mínútna, fréttakonuna Lesley Stahl og eigendur Paramount. Hann virðist þó sérstaklega ósáttur við Marjorie Taylor Greene, fráfarandi þingkonu Repúblikanaflokksins og fyrrverandi stuðningsmann sinn, og kallar hana heimskan svikara í nýrri færslu á samfélagsmiðlum. 8. desember 2025 16:21 Mest lesið Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar Innlent Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Erlent Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Innlent „Þetta er bara ljótt“ Innlent „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Innlent Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Innlent Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Innlent Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Erlent Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Erlent Fleiri fréttir Málið sem Trump getur ekki losað sig við Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Baulað á Albanese á minningarathöfn á Bondi-strönd Kvarta yfir ritskoðun Epstein-skjala: „Við vitum ekki hvað við vitum ekki“ Níu skotnir til bana á krá Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Vilja dauðarefsingu af borðinu vegna hagsmunaáreksturs ráðherra Pútín sagður hafa valið Witkoff Gerðu umfangsmiklar árásir gegn ISIS í Sýrlandi Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Epstein-skjölin birt Draga tilvist neðanjarðarhafs á Títan í efa Réðust á skip úr skuggaflotanum þúsundir kílómetra frá Úkraínu Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Trump vill til tunglsins fyrir 2028 Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Evrópa samþykkir 90 milljarða evra lán til Úkraínu Rannsaka tengsl skotárásarinnar við annað morð Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Beita dómara ICC refsiaðgerðum vegna Ísrael Taka á kvenfyrirlitningu með sérstöku námskeiði fyrir drengi Hæðist að og smánar fyrrverandi forseta á „frægðargangi“ Frú Macron í klandri eftir ósmekkleg ummæli um femínista „Dr. Dauði“ í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða tólf Ekki hafi verið rétt að benda á Skandia-manninn sem morðingja Palme Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Sér eftir að hafa ekki sagt Eli oftar hve heitt hann elskaði hann Sjá meira