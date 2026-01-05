„Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 5. janúar 2026 19:09 Íbúi í Nuuk kallar eftir samstöðu alþjóðasamfélagsins með Grænlensku þjóðinni. Samsett Hernaðaraðgerð Bandaríkjanna í Venesúela og ummæli Bandaríkjaforseta um Grænland ýfðu upp gömul sár og vöktu reiði hjá Grænlendingum. Þetta segir íbúi í Nuuk sem hvetur Íslendinga til að „ybba gogg“ fyrir hönd Grænlendinga, eins og hún kemst að orði. Bandaríkin séu að hlusta. „Þetta er svo hernaðarlega mikilvægt. Núna er allt morandi í rússneskum og kínverskum skipum í kringum Grænland. Við þurfum á Grænlandi að halda frá sjónarhóli þjóðaröryggis og Danmörk mun ekki geta séð um það, það get ég sagt þér.“ Þetta sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti í gærkvöldi en hernaðaríhlutun Bandaríkjamanna í Venesúela hefur sett ásælni Trumps í nýtt og óhugnanlegra samhengi. Í gær sendi formaður landsstjórnar Grænlands frá sér harðorða yfirlýsingu og sagði nóg komið. Fréttastofa ræddi í kvöldfréttum Sýnar við Ingu Dóru Guðmundsdóttur Markussen, fyrrverandi fjölmiðla- og stjórnmálakonu um áhrif vendinganna á grænlensku þjóðina. „Þessi innrás í Venesúela opnar þessi gömlu sár svo að segja, opnar þessa umræðu aftur og hversu langt erum við komin í þessari stöðu? Það er þessi tilfinning. Hvernig er hægt að stoppa þetta af? Alþjóðasamfélagið er komið fram með sínar yfirlýsingar til Danmerkur og Grænlands og það er byrjað, en það var ekki sama í fyrra, þá vorum við mjög alein í heiminum.“ Hún rifjar upp óttann og álagið sem margir landar hennar upplifðu fyrir ári þegar Trump yngri og Charlie Kirk heitinn lentu á Grænlandi eftir að Bandaríkjaforseti hafði látið í ljós vilja til að taka yfir Grænland. „Þá var þetta miklu meiri óöryggistilfinning og hræðsla í fólkinu en í dag er meiri reiði og valdefling; einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af.“ Inga Dóra kveðst vera raunsæismanneskja og vill fá skýrari svör um hvernig það liti út fyrir Grænlendinga ef hið ótrúlega gerðist; að Bandaríkin tækju yfir Grænland. Henni finnst eins og verið sé að halda aftur af fólki að eiga umræðu um þá sviðsmynd. „Til að ekki komi upp „panick“ stemning en það þarf virkilega að tala opið um stöðuna og það finnst mér vanta eins og er því þetta gæti orðið að veruleika.“ Inga Dóra segir stöðuna flókna. „Það er eins og við séum peð í stóru spili. Fólki hefur áður fundist Trump bara vera með orðræðu og talið að ekkert væri á bak við orðin en nú er tilfinningin öðruvísi, það er þessi tilfinning að þetta gæti alveg skeð. Það gæti alveg skeð að Bandaríkin sjái um sína hagsmuni og vilji Grænland inn undir Bandaríkin.“ Hún kallar eftir því að fjölmiðlar rýni í þá sviðsmynd að Bandaríkin taki yfir Grænland. „Hvernig það myndi líta út? Því við verðum að vera viðbúin ef það skildi gerast. Því þetta er svo ótrúlegt mál.“ „Hvað viltu með Grænland? hvað er hér sem er svona áhugavert? Það eru náttúrulega auðlindir, alveg eins og er í Venesúela og það hefur mikið að segja fyrir okkur hvort þetta eru rökin fyrir því að taka Grænland yfir, hvaða afleiðingar hefði það og hver gæti varið Grænland gagnvart þessu? Þetta er rosalega alvarlegt mál.“ Hún hvetur bandamenn Grænlands til að sýna samstöðu. „Það er bandarískur konsúll hér sem er að skila skilaboðum í Hvíta húsið þannig að það má alveg sýna samstöðu og vera að ybba gogg svolítið fyrir stöðu Grænlands í þessu máli. Þetta er hvatning til Íslendinga og almennt til fólks um að sýna stuðning sinn.“ Bandaríkin Grænland Venesúela Tengdar fréttir Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað talað um að Bandaríkin „verði“ að eignast Grænland. Það sé einkar mikilvægt fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Trump nefndi þetta fyrst árið 2019 á sínu fyrra kjörtímabili en mun meiri þungi hefur færst í orðræðuna vestanhafs á undanförnum dögum. 5. janúar 2026 16:56 Nýr veruleiki ætli Bandaríkin að taka Grænland Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins segir það skipta mestu máli í yfirlýsingum íslenskra yfirvalda að ítreka að allar þjóðir virði alþjóðalög. Hann segir yfirlýsingar utanríkisráðherra um helgina hafa verið veikar. Samstaða meðal þjóða um að virða alþjóðalög, lýðræði og frið sé það mikilvægasta. Hann segir það nýjan veruleika ætli Bandaríkin að taka Grænland og ekkert land verði óhult verði það raunin, ekki Ísland heldur. 5. janúar 2026 13:43 Ekki hægt að útiloka að Bandaríkin beiti valdi á Grænlandi Prófessor í stjórnmálafræði segir að taka þurfi orð forseta Bandaríkjanna um Grænland og hans ásælni alvarlega. Í ljósi framgöngu Bandaríkjastjórnar í Venesúela sé ekki hægt að útiloka að Bandaríkin beiti valdi til þess að ná yfirráðum yfir Grænlandi. 5. janúar 2026 13:18 Mest lesið Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Innlent Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Það mun reyna á okkur hér“ Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent Segir of mikla fyrirhöfn að stöðva áfengissendingar Innlent Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Fleiri fréttir Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Upphaf langra málaferla Ítrekaðar íhlutanir í „bakgarði“ Bandaríkjanna Fjallaljón banaði konu eftir að ráðist var á mann Maduro verður leiddur fyrir dómara síðdegis Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Sjá meira