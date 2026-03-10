Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Þórarinn Þórarinsson skrifar 10. mars 2026 10:20 Slökkviliðið er með dælubíl á vettvangi. Mynd/Aðsend Miklar tafir eru á umferð um Hringbraut eftir árekstur við Hlíðarfót. Einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar og slökkvilið er á vettvangi með dælubíl. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði er umferð um Hringbraut í algerum hnút og ekki liggur fyrir hversu lengi aðgerðir munu standa. Fréttin verður uppfærð. Umferð Slökkvilið Mest lesið Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Íranir enn vígreifir Erlent Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Innlent Fleiri fréttir Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Sjá meira