Einn á sjúkra­hús eftir á­rekstur á Hring­braut

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Slökkviliðið er með dælubíl á vettvangi.
Mynd/Aðsend

Miklar tafir eru á um­ferð um Hring­braut eftir árekstur við Hlíðarfót. Einn var fluttur með sjúkra­bíl til skoðunar og slökkvilið er á vett­vangi með dælu­bíl.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði er umferð um Hringbraut í algerum hnút og ekki liggur fyrir hversu lengi aðgerðir munu standa.

Fréttin verður uppfærð.

