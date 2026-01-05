Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Samúel Karl Ólason skrifar 5. janúar 2026 10:17 Olíuflutningaskipið Evana við bryggju í Venesúela í lok desember. Að minnsta kosti sextán slíkum skipum virðist hafa verið siglt úr höfn í Venesúela á undanförnum dögum. Svo virðist sem áhafnir þeirra vilji komast gegnum herkví Bandaríkjamanna. AP/Matias Delacroix Áhafnir að minnsta kosti sextán olíuflutningaskipa virðast vera að reyna að komast gegnum herkví Bandaríkjanna um Venesúela. Slökkt hefur verið á sendum skipanna eða raunverulegar staðsetningar þeirra huldar á síðustu tveimur dögum en þar áður höfðu skipin verið við bryggju í Venesúela til lengri tíma. Í einhverjum tilfellum hefur skipunum verið siglt úr höfn án leyfis frá starfandi ríkisstjórn Venesúela eða forsvarsmönnum ríkisrekins olíufyrirtækis landsins, samkvæmt frétt New York Times. Tólf skip til viðbótar eru ekki lengur þar sem þau voru og virðist sem slökkt hafi verið á staðsetningartækjum þeirra. Fimmtán af skipunum sextán hafa verið beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjamönnum fyrir að hafa verið notuð til að flytja olíu frá Íran og Rússlandi, gegn refsiaðgerðum Bandaríkjanna. The four tankers are AQUILA II (9281152), BERTHA (9292163), VERONICA III (9326055) and VESNA (9233349). Here are three of them, spotted by @TankerTrackers in a single @CopernicusEU satellite image taken yesterday, leaving Venezuela’s main oil port and heading northeast. pic.twitter.com/yH7BRMlrF7— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 5, 2026 Vilja nota herkví til að stjórna Venesúela Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur eins og frægt er lýst því yfir að olíuflutningaskip frá Venesúela verði stöðvuð. Frá því um miðjan desember hafa Bandaríkjamenn stöðvað og lagt hald á þrjú skip frá Venesúela. Marco Rubio, utanríkisráðherra, sagði svo í gær að herkvíin væri sú umfangsmesta í nútímasögunni og að hún hefði í för með sér að ríkisstjórn Venesúela gæti ekki aflað tekna. Rubio gaf til kynna í gær að ekki stæði til að ríkisstjórn Trump myndi taka beina stjórn á Venesúela. Þess í stað yrði herkvíin notuð til að þrýsta á ráðamenn þar til að gera þær breytingar sem Bandaríkjamenn vilja. Ein af kröfum Bandaríkjamanna snýst um að bandarískum olíufyrirtækjum verði veittur aðgangur að olíulindum í Venesúela. Önnur snýr að því að stjórnvöld Venesúela láti af samstarfi með Íran, Kúbu, Kína og Rússlandi. Trump og ráðamenn hans hafa gefið til kynna að frekari árásir komi til greina í Venesúela, verði kröfum þeirra ekki fylgt eftir. Wall Street Journal hefur eftir embættismönnum í Hvíta húsinu að verið sé að fylgja eftir nýrri og umdeildri þjóðaröryggisáætlun Bandaríkjanna. Þar er kallað eftir yfirráðum Bandaríkjanna í Norður- og Suður-Ameríku. Trump sjálfur sló á svipaða strengi um helgina. „Við viljum umkringja okkur góðum nágrönnum. Við viljum umkringja okkur stöðugleika. Við viljum umkringja okkur orku.“ Venesúela Bandaríkin Donald Trump Hernaður Bensín og olía Tengdar fréttir Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Stjórnvöld á Kúbu fullyrða að 32 kúbverskir liðsforingjar hafi fallið í hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna í Venesúela um helgina. Þeir hafi unnið að aðgerðum í Venesúela að ósk þarlendra yfirvalda. 5. janúar 2026 08:34 Dýpra samtal og samvinna við Evrópusambandið „lykilbreyta“ „Sundurlyndi, yfirlýsingagleði og dauðahald í horfinn heim er ekki það sem við þörfnumst nú um stundir,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í aðsendri grein sem birtist á Vísi nú í morgun. Hún segir sótt að þeim grunngildum sem Ísland byggir utanríkisstefnu sína á og að Íslendingar geti ekki „lokað augunum“ á sama tíma og umheimurinn tekur „sögulegum breytingum“. 5. janúar 2026 07:50 „Ísland stendur þétt með vinum sínum“ Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er meðal þeirra norrænu leiðtoga sem lýst hafa yfir stuðningi við Grænland og Danmörku í framhaldi af enn einum ummælum Bandaríkjaforseta þar sem hann lýsir ósk sinni um að eignast Grænland. 5. janúar 2026 07:28 Stjórn Maduro situr sem fastast Venesúelski herinn hefur viðurkennt valdatöku Delcy Rodríguez sem starfandi forseta landsins. Hún var varaforseti, fjármálaráðherra og olíumálaráðherra í valdatíð Maduro. Því er ekki ljóst hvaða breytingar, ef einhverjar, árás Bandaríkjanna kemur til með að hafa á stjórnarfar í Venesúela. Bandamenn Maduro hafa enn töglin og hagldirnar í stjórn landsins. 4. janúar 2026 19:15 Mest lesið Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Erlent Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Erlent Fleiri fréttir Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Sjá meira