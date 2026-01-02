Veðrið verður frekar rólegt, en kalt næstu daga. Gera má ráð fyrir að það verði norðlæg átt, fimm til tíu metrar á sekúndu, og léttskýjað, en tíu til fimmtán metrar á sekúndu með dálitlum éljum á austanverðu landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði tveggja til tíu stiga frost yfir daginn og kaldast inn til landsins.
Það mun svo draga smám saman úr vindi í kvöld og nótt.
„Á morgun verður vestan og norðvestan 8-13 m/s með stöku éljum austantil á landinu, en annars hægari breytileg átt og yfirleitt bjart. Áfram kalt í veðri.
Á sunnudag gera spár ráð fyrir hægum breytileg áttum, en vestan 5-10 nyrst. Smávægis él á víð og dreif, en yfirleitt þurrt á suðvesturhorninu. Frost 0 til 8 stig að deginum,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Norðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s og léttskýjað, en norðvestan 8-13 og dálítil él á Austurlandi. Frost 2 til 12 stig, kaldast inn til landsins.
Á sunnudag: Hæg breytileg átt og víða þurrt og bjart veður, en stöku él við norðurströndina. Áfram kalt í veðri.
Á mánudag: Norðaustlæg átt 3-10. Skýjað á Norður- og Austurlandi og sums staðar svolítil él, en yfirleitt léttskýjað sunnan heiða. Frost 1 til 10 stig.
Á þriðjudag: Austlæg átt. Skýjað með köflum og dálítil él á stöku stað, en bjartviðri sunnan- og suðvestanlands. Frost 2 til 13 stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan.
Á miðvikudag: Austlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri. Talsvert frost um mest allt land.
Á fimmtudag: Útlit fyrir austanátt með snjókomu eða slyddu, en yfirleitt þurrt á norðan- og vestanverðu landinu. Dregur úr frosti.