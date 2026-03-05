Rúmlega níutíu prósent landsmanna hafa séð myndskeið sem þau töldu raunverulegt en í ljós kom að búið var til með gervigreind. Þegar þátttakendur í íslenskri rannsókn áttu að giska á myndir búnar til af gervigreind völdu tæp áttatíu prósent ranga mynd.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Fjölmiðlanefndar um viðhorf um gervigreind og áhrif hennar á samfélagið. Þátttakendur í könnun voru spurðir hvort þeir hefðu séð mynd eða myndskeið sem þau töldu raunverulegt en væri búið til af gervigreind og svöruðu 91,6 prósent játandi.
Í kjölfarið fengu þátttakendurnir að sjá ljósmyndir af tveimur börnum og áttu að giska hvor myndin væri búin til af gervigreind.
79,1 prósent töldu að mynd A væri búin til af gervigreind en raunin er sú að mynd B var búin til af gervigreind. 20,9 prósent giskuðu því á rétta mynd. Þau sem hafa mesta trú á sinni færni þegar kemur að gervigreind, fólk á aldrinum 18 til 39 ára, voru líklegust til að velja ranga mynd.
Alls voru 88 prósent af þátttakendum á aldrinum 18 til 29 ára sem völdu ranga mynd en á aldrinum 50 til 59 ára völdu 73,9 prósent mynd A.
Miðað við niðurstöður könnunarinnar notar um helmingur landsmanna gervigreindina vikulega. Tæpur helmingur telur þá að lýðræðinu standi mikil ógn af gervigreind og um þrír af hverjum fjórum að gervigreindin muni auka áróður á Íslandi.
Algengast er að fólk nýti sér gervigreindina til að afla sér upplýsinga, til aðstoðar við textaskrif og draga saman texta til lestrar. Tæp tuttugu prósent höfðu notað gervigreindina í að búa til myndir eða myndbönd mánuðinn fyrir könnunina.
Miðað við svörin er skýrt ákall um að tryggja betur höfundarrétt og að sett verði lög sem tryggja rétt fólks yfir eigin persónueinkennum. 92,1 prósent þátttakenda vildu lög sem myndu tryggja að andlit og rödd einstaklinga geti ekki verið notuð án samþykkis viðkomandi.