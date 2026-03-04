Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Agnar Már Másson skrifar 4. mars 2026 22:28 „Þetta er orðið hættulegt,“ segir vegfarandi um ástandið á Elliðavatnsvegi. Aðsend Slæm hola í Elliðavatnsvegi í Hafnarfirði tók fjóra bíla úr umferð í morgun. Búið er að gera við holuna en vegfarandi segir að viðhald á vegkaflanum sé lítið sem ekkert. Hann vonast til að bæjaryfirvöld í Hafnarfirði og Vegagerðin gyrði sig í brók. Aron Þór Hermansson, umsjónarmaður fasteigna, segir frá því í samtali við Vísi að fjórir ökumenn, þar á meðal hann sjálfur, hafi ekið í stóra holu er þeir keyrðu Elliðavatnsveg í Hafnarfirði í morgun, nánar tiltekið nálægt leikskólanum Hlíðarenda. „Það voru fjórir bílar þarna í röð sem lentu allir í [holunni],“ segir Aron í samtali við Vísi. Atvikið hafi átt sér stað í myrkri og við lélega lýsingu, þar sem engir ljósastaurar væru á svæðinu. Og allir ökumenn virðast hafa lent í sama tjóni og Aron, hvort sem um væri að ræða Land Rover eða Volkswagen Golf. „Þetta er jafnvel sama dekkið sem skemmist, framdekkið bílstjóramegin,“ segir hann og tekur fram að hann hafi sjálfur hafa verið á um 30 til 40 km/klst hraða en að 50 km/klst hámarkshraði sé á veginum. Dráttarbílar voru kallaðir til að fjarlægja bílana og sjálfur þruft Aron að punga út 70 þúsund krónum vegna tjónsins, segir hann. Auk þess hafi felgan skemmst og Aron grunar að bíllinn sé einnig orðinn hjólaskakkur. Vanræktur vegur Eftir atvikið hafi aðeins versta holan verið fyllt, en aðrar slæmar holur í nágrenninu hafi verið skildar eftir ósnertar. „Þetta sýnir hvað er verið að vanrækja þennan veg. Þeir rétt svo fylla upp í það alversta. Þetta er orðið hættulegt. Þessi vegur er gerður fyrir fimmtíu kílómetra hraða,“ segir Aron. Fleiri holur eru víða í veginum.Aðsend Ökumaðurinn bendir á að Elliðavatnsvegur sé mikið notaður, sérstaklega af íbúum í Hafnarfirði, en að ástand hans sé skelfilegt og handónýtt. Þá bendir Aron á að bæjaryfirvöld í Garðabæ hyggist tengja nýtt hverfi í Urriðaholti við veginn og setja upp hringtorg, sem mun væntanlega auka álag á veginn. Hafnarfjarðarbær ábyrgist þennan kafla vegarins en Aron segir að Vegagerðin beri ábyrgð á restinni af veginum og að viðhaldi hafi almennt verið ábótavant. Hann hafi nú sjálfur haft samband við Garðabæ, Hafnarfjarðarbæ og Vegagerðina til að leita svara en auk þess undirbýr hann nú bótakröfu á hendur annaðhvort Hafnarfjarðarbæ eða Vegagerðinni enda hafi hann og fleiri þurft að greiða fyrir tjónið sem varð á bílunum. Umferð Umferðaröryggi Hafnarfjörður Garðabær Mest lesið Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Erlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Innlent „Við ætlum ekki að líða þetta“ Innlent Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Innlent Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Innlent Fleiri fréttir Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu „Við ætlum ekki að líða þetta“ Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Lögregla bankar upp á vegna hótana í garð ráðamanna Bein útsending: Ræða upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Sjá meira