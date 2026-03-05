Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið

Eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings samþykkti í gær, með 24 atkvæðum gegn 19, að stefna dómsmálaráðherranum Pam Bondi fyrir nefndina til að svara fyrir rannsókn ráðuneytisins á Jeffrey Epstein og meðhöndlun og birtingu Epstein-skjalanna.
Það var Repúblikaninn Nancy Mace sem lagði tillöguna fram og fjórir flokksfélagar hennar greiddu atkvæði með henni og Demókrötum, gegn mótmælum formanns nefndarinnar, Repúblikanans James R. Comer.
Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar þýðir að Comer er tilneyddur að stefna Bondi til að bera vitni fyrir nefndinni, á lokuðum fundi. Comer hafði áður freistað þess að fá málinu vísað frá, meðal annars á þeim forsendum að Bondi hugðist flytja þinginu skýrslu um stöðuna.
Meðhöndlun dómsmálaráðuneytisins á Epstein-skjölunum og skortur á vilja til að rannsaka málið frekar, þar á meðal mögulega samverkamenn Epstein, hafa hins vegar valdið reiði bæði meðal Demókrata og Repúblikana.
Ráðuneytið hefur bæði verið sakað um að klúðra birtingu Epstein-skjalanna, meðal annars með því að afmá ekki persónuupplýsingar þolenda, og um að hafa bæði tekið gögn úr birtingu og um að hafa ekki birt þau öll til að byrja með.