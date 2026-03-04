Ungar íslenskar konur sem fastar eru í Dúbaí sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi sem íslenska borgaraþjónustan hefur boðið borgurum á átakasvæðinu í Mið-Austurlöndum þar sem brottfararstaður er í 12 til 24 klukkustunda akstursfjarlægð. Þær vonast frekar til þess að geta náð flugi á laugardag og haldið sínu striki í heimsreisu.
Lofthelginni yfir Sameinuðu arabísku furstadæmunum, sem og öðrum Persaflóaríkjum, var lokað þegar Bandaríkin hófu árásir sínar á Íran að laugardagsmorgni.
Átök hafa staðið yfir í Mið-Austurlöndum síðan þá en fjöldi Íslendinga á svæðinu hefur látið vita af sér og allir þeir átján sem óskuðu eftir að komast í björgunarflug frá Mið-Austurlöndum, ýmist til Slóvakíu eða Austurríkis, hafa fengið vilyrði fyrir sæti, samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu.
Flogið verður frá Amman í Jórdaníu til Bratislava á morgun og á föstudag. Auk þess verður flogið frá Riyaj í Sádi Arabíu á morgun. En fyrir íslenska kvennahópinn er hægara sagt en gert að ná björgunarfluginu.
En hópur ungra kvenna í Dúbaí segist með engu móti geta komið sér í björgunarflugin sem Íslendingum stendur til boða; það tæki þær hið minnsta sólarhring að aka frá Dúbaí til Amman í Jórdaníu, og um hálfan sólarhring að aka til Riyadh.
Þær afþökkuðu því björgunarflugið.
„Það var smá svekk að það hafi einhvern veginn verið besti kosturinn sem þau gátu gefið okkur, að keyra þessa slæmu leið,“ segir einn ferðalangurinn, Sigrún Heba Þorkelsdóttir, í kvöldfréttum Sýnar.
„Það er eins og Norðurlöndin sjái ekki þörf á að bjarga fólkinu sínu héðan. Við finnum ekki fyrir neinu öryggi um að Ísland komi okkur heim,“ bætir hún við.
Litlar upplýsingar sé að fá. Þær hafi ætlað í flug í fyrramálið en því hafi verið aflýst.
Nú vinna þær að því að leita annarra leiða til að komast heim í samvinnu við foreldra sína og ferðaskrifstofuna Kilroy, sem sér um skipulag heimsreisunnar þeirra.
Eins og staðan er nú vilja þær halda sínu striki í heimsreisunni og geta vonandi náð flugi frá Dubai á næsta áfangastað, Srí Lanka, á laugardag, ef því verður ekki líka aflýst eins og fluginu sem átti að taka á loft á morgun.
Magnea Steinunn H. Magnúsdóttir segir að þær taki eftir aukinni umferð herflugvéla yfir borginni. „Og svo örfáar sprengingar sem við heyrum en þetta hefur minnkað töluvert síðan um helgina,“ bætir hún við og á þar við um sprengingarnar frá írönskum flugskeytum sem loftvarnakerfi furstadæmanna hefur náð að skjóta niður.
„Þetta er auðvitað mjög mikill rússíbani,“ bætir Sara Björk Þórðardóttir við. „Við erum samt bara á þeim stað sem við tökum við hvaða flugi sem er, Evrópu eða Asíu.“
Hún heldur áfram:
„Við erum bara búin að komast að því að það er best fyrir okkur að vera hér. Við erum ekki að fara að komast neitt lengra. Það er bara best að bíða þar til að lofthelgin opnar hér.“
Sigrún Heba bætir þá við að þær viti ekki hvaða fréttum þær eigi að fylgjast með. Þær sjái alls konar myndskeið á samfélagsmiðlum sem þær viti ekki hvort þær geti treyst.
„Við treystum eiginlega bara á upplýsingar frá foreldrum okkar eða ferðaskrifstofunni.“