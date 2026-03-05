Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. mars 2026 13:58 Ásta Kristín segist hvergi bangin þrátt fyrir að hafa ekki verið tilnefnd en segist sakna betri samskipta af hálfu skipuleggjenda. Tónlistarkona sem fékk tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir mistök er ósátt við viðbrögð skipuleggjenda við mistökunum. Hún fékk tölvupóst sólarhring eftir tilnefningu þar sem henni var tjáð að tilnefningin hefði verið send á hana fyrir slysni en hún segir framkvæmdastjóra ekki svara símtölum. „Hann sagðist í gærkvöldi vera of upptekinn til að tala við mig en að hann ætlaði að reyna að hringja, svo hef ég ekkert heyrt í dag. Ég sendi þeim harðorðan tölvupóst í kjölfarið þar sem ég furðaði mig á því hverskonar framkoma þetta væri eiginlega, ég hef engin viðbrögð fengið,“ segir tónlistarkonan Ásta Kristín Pjetursdóttir í samtali við Vísi. Hún fékk tölvupóst í fyrradag þar sem henni var tilkynnt að hún hefði verið tilnefnd til verðlaunanna fyrir plötuna sína Blokkarbarn og boðið að mæta sérstaka athöfn í Austurbæjarbíó. Platan var á mörgum listum yfir bestu plötur ársins í fyrra og hlaut Ásta meðal annars Kraumsverðlaun fyrir plötuna. Sólarhring síðar fékk hún póst þar sem henni var tjáð að netfangið hennar hefði slæðst inn í sendingu fjöldapósts sem hún hefði ekki átt að fá. Sæl Ásta! Fyrir afspyrnuleiðinleg, mannleg mistök slæddist nafn þitt inn í sendingu fjöldapósts frá Íslensku tónlistarverðlaununum í gær. Því miður átti þetta ekki að rata til þín og við getum ekki annað en beðið þig afsökunar á þessu. Gerum okkur grein fyrir þeim óþægindum sem þessum mistökum fylgja. Virðingarfyllst! Verkstjórn Íslensku tónlistarverðlaunanna „Það er ótrúlega sérstakt hvernig þessi tölvupóstur er skrifaður. Svo er það bara verkstjórn Íslensku tónlistarverðlaunanna sem kvittar undir, það er engin manneskja, sem er ótrúlega furðulegt,“ segir Ásta sem bætir því við að henni þyki málið fyrst og fremst snúast um það sem hún upplifir sem virðingarleysi í sinn garð og skort á svörum skipuleggjenda. Þá sé auk þess um fjárhagslegt tjón að ræða þar sem Ásta býr á Ísafirði og hafði keypt sér flugmiða dýrum dómum til að geta verið viðstödd athöfn í Austurbæjarbíói í Reykjavík á eftir. „Ég veit hvers virði ég er sem manneskja og listakona, þetta snýst ekki um að ég sé eitthvað brjáluð af því ég er ekki tilnefnd, engan veginn, heldur snýst þetta fyrst og fremst um það að fólk sem á að vera að vinna í þágu listamanna skuli koma svona fram við listamenn og þetta samskiptaleysi.“ Kristján Freyr Halldórsson framkvæmdastjóri segir í samtali við Vísi að málið sé leiðinlegt. Hann eigi eftir að ræða símleiðis við Ástu og að það væri hans næsta skref. 