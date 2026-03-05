Innlent

Þór styrkti Kvenna­at­hvarfið og fær að halda pútt­ernum

Jakob Bjarnar skrifar
Þór bæjarstjóri áttaði sig á því í kjölfar fréttaflutnings Vísis að hann hafði líklega gerst sekur um gripdeildir, setti sig í samband við Sorpu og lagði andvirði púttersins inn á Kvennaathvarfið. Og fékk að halda pútternum.
Þór bæjarstjóri áttaði sig á því í kjölfar fréttaflutnings Vísis að hann hafði líklega gerst sekur um gripdeildir, setti sig í samband við Sorpu og lagði andvirði púttersins inn á Kvennaathvarfið. Og fékk að halda pútternum. vísir/vilhelm

Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, hafði samband við Sorpu í gær og gekkst fúslega við því að hafa tekið golfkylfu úr nytjagámi Sorpu eins og fjallað var um á Vísi í fyrradag.

Þór sagði í samtali við þá Loga Bergmann og Jón Júlíus Karlsson, umsjónarmenn golfhlaðvarpsins Seinni níu, hafa tekið golfkylfuna árið 2017, og áætlar að hún hefði kostað um 90.000 krónur ný út úr verslun.

Púttaði eins og engill með illa fenginn pútter

Að sögn Gunnars Dofra Ólafssonar sviðsstjóra þjónustu- og samskiptasviðs Sorpu, er ekki heimilt að taka hluti úr nytjagámum Sorpu. Allt nýtilegt fer þaðan í Góða hirðinn þar sem hlutirnir eru seldir. En Þór sagðist hafa sett talsvert meira í gáminn en svo og tók á þeim forsendum glænýjan Odyssey-pútter með góðri samvisku úr golfsetti sem hann fann í gámnum og henti inn í bíl sinn. Þór púttar eins og engill síðan og heldur sig í 22 í forgjöf.

Það var hins vegar ekki fyrr en Vísir fjallaði um málið að Þór gerði sér grein fyrir því að þetta væri kannski ekki alveg eins einfalt og hann hugði.

Millifærði andvirðið inn á reikning Kvennaathvarfsins

Góði hirðirinn, sem er hluti af Sorpu, gefur hagnað af starfsemi sinni til góðra málefna. Sorpa og Þór komust að samkomulagi um að ljúka málinu þannig að Þór fengi að halda kylfunni gegn því að styrkja góðgerðarfélag að eigin vali um andvirði kylfunnar. Úr varð að Þór millifærði krónurnar 90.000 á Kvennaathvarfið, sem nýtur stuðnings endurnotaverslunar Elley á Seltjarnarnesi, sem selur notuð föt.

Gunnar Dofri er ánægður með hvernig mál þróuðust.vísir/ívar

Gunnar Dofri segir að á næstu mánuðum muni aðgengi viðskiptavina Góða hirðisins að versluninni aukast til muna. „Í vor opnar Góði hirðirinn útibú á endurvinnslustöð Sorpu á Breiðhellu í Hafnarfirði, og samhliða opnun nýrrar endurvinnslustöðvar Sorpu við Lambhagaveg í sumar opnar Góði hirðirinn útibú þar,“ segir Gunnar Dofri og er ánægður með málalyktir.

Golf Seltjarnarnes Sorpa

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið