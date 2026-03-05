Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Jakob Bjarnar skrifar 5. mars 2026 10:39 Þór bæjarstjóri áttaði sig á því í kjölfar fréttaflutnings Vísis að hann hafði líklega gerst sekur um gripdeildir, setti sig í samband við Sorpu og lagði andvirði púttersins inn á Kvennaathvarfið. Og fékk að halda pútternum. vísir/vilhelm Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, hafði samband við Sorpu í gær og gekkst fúslega við því að hafa tekið golfkylfu úr nytjagámi Sorpu eins og fjallað var um á Vísi í fyrradag. Þór sagði í samtali við þá Loga Bergmann og Jón Júlíus Karlsson, umsjónarmenn golfhlaðvarpsins Seinni níu, hafa tekið golfkylfuna árið 2017, og áætlar að hún hefði kostað um 90.000 krónur ný út úr verslun. Púttaði eins og engill með illa fenginn pútter Að sögn Gunnars Dofra Ólafssonar sviðsstjóra þjónustu- og samskiptasviðs Sorpu, er ekki heimilt að taka hluti úr nytjagámum Sorpu. Allt nýtilegt fer þaðan í Góða hirðinn þar sem hlutirnir eru seldir. En Þór sagðist hafa sett talsvert meira í gáminn en svo og tók á þeim forsendum glænýjan Odyssey-pútter með góðri samvisku úr golfsetti sem hann fann í gámnum og henti inn í bíl sinn. Þór púttar eins og engill síðan og heldur sig í 22 í forgjöf. Það var hins vegar ekki fyrr en Vísir fjallaði um málið að Þór gerði sér grein fyrir því að þetta væri kannski ekki alveg eins einfalt og hann hugði. Millifærði andvirðið inn á reikning Kvennaathvarfsins Góði hirðirinn, sem er hluti af Sorpu, gefur hagnað af starfsemi sinni til góðra málefna. Sorpa og Þór komust að samkomulagi um að ljúka málinu þannig að Þór fengi að halda kylfunni gegn því að styrkja góðgerðarfélag að eigin vali um andvirði kylfunnar. Úr varð að Þór millifærði krónurnar 90.000 á Kvennaathvarfið, sem nýtur stuðnings endurnotaverslunar Elley á Seltjarnarnesi, sem selur notuð föt. Gunnar Dofri er ánægður með hvernig mál þróuðust.vísir/ívar Gunnar Dofri segir að á næstu mánuðum muni aðgengi viðskiptavina Góða hirðisins að versluninni aukast til muna. „Í vor opnar Góði hirðirinn útibú á endurvinnslustöð Sorpu á Breiðhellu í Hafnarfirði, og samhliða opnun nýrrar endurvinnslustöðvar Sorpu við Lambhagaveg í sumar opnar Góði hirðirinn útibú þar,“ segir Gunnar Dofri og er ánægður með málalyktir. Golf Seltjarnarnes Sorpa Mest lesið Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Erlent Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Erlent Tólf prósent Íslendinga á bótum Innlent Ekki í fyrsta skipti sem oddvitarnir kljást um bílastæðamál Innlent Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Erlent Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Innlent Fleiri fréttir Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Ekki í fyrsta skipti sem oddvitarnir kljást um bílastæðamál Vilja gagnagrunn um hatursorðræðu og hatursglæpi á Íslandi Meiriháttar líkamsárás og sérstakt innbrotaeftirlit Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu „Við ætlum ekki að líða þetta“ Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Lögregla bankar upp á vegna hótana í garð ráðamanna Bein útsending: Ræða upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Sjá meira