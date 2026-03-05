Jón Baldvin Hannibalsson segir ekkert til í kenningum Dags B. Eggertssonar um að þeir Þorsteinn Pálsson hafi samið á laun um stjórnarmyndun og samþykkt EES-samningsins áður en Davíð Oddsson varð forsætisráðherra 1991. Þetta sé af og frá.
„Af og frá. Nei, nei,“ segir Jón Baldvin og hlær þegar hann segist í samtali við Vísi ekkert vita hvaðan söguskýring Dags er komin. Hann hafi ekki heyrt þetta áður og þetta sé ekki rétt.Vísir sagði frá því í fyrradag að Dagur hafi viðrað þessar hugmyndir sínar lauslega í Morgunblaðinu í minningarorðum um Davíð en síðan skýrt þær betur á Facebook.Þar sagðist hann, í ljósi andstöðu Sjálfstæðisflokksins og Davíðs, ekki hafa skilið stjórnarmyndunina 1991 almennilega fyrr en hann komst að því að áður en Davíð varð formaður hafi þeir Þorsteinn Pálsson og Jón Baldvin, ásamt Jóni Sigurðssyni, lagt grunn að þessari ríkisstjórn nokkru fyrir kosningarnar.
„Það eru flestir eða margir búnir að gleyma því að EES-samningurinn varð til efnislega á tímabilinu frá 1989 til 1992. Það er að segja að mestu leyti í tíð ríkisstjórnar, vinstri stjórnar, Steingríms Hermannssonar,“ heldur Jón Baldvin áfram.Ófyrirséðir atburðir hafi síðan orðið til þess að samningurinn fékk ekki gildi fyrr en raunin varð. „Svisslendingar felldu samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu og þrjú ríki gengu í Evrópusambandið þannig að stofnanaramminn breyttist mjög á lokasprettinum. En efnislega var samningurinn fullgerður í tíð vinstri stjórnar Steingríms Hermannssonar.“
Jón Baldvin leggur áherslu á að kosningarnar um vorið 1991 hafi eiginlega eingöngu snúist um EES-samninginn. „Þá brá svo við að Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag sneru baki við samningnum. Fundu honum allt til foráttu og fóru í harða kosningabaráttu þar sem þeir lýstu andstöðu við hann, þrátt fyrir að hafa borið ábyrgð á gerð hans.“
Vinstristjórnin hafi síðan haldið velli með eins manns þingmeirihluta og hann hefði gjarnan viljað að hún héldi áfram. „En að því er mig varðar þá gekk ég úr skugga um það, á einni dagsstund, hvort ég gæti treyst því ef ríkisstjórnin héldi áfram, að hún tryggði EES-samningnum framgang á þingi.“
Niðurstaða hans hafi verið að í Alþýðubandalaginu og reyndar einnig í Framsóknarflokki væru nægilega margir algjörlega andsnúnir samningum til þess að hann gæti treyst sér í áframhaldandi samstarf.
„Það var ástæðan fyrir því að ég sneri mér til Davíðs Oddssonar sem þá var nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins og lagði fyrir hann einfalda spurningu. Ég væri tilbúinn til stjórnarsamstarfs undir hans forystu gegn því að hann breytti stefnu Sjálfstæðisflokksins í stjórnarandstöðu, sem hafði verið í andstöðu við EES.“
Jón Baldvin minnir á að fyrir utan Alþýðuflokk hans hafi allir stjórnmálaflokkar á Alþingi á einum tíma eða öðrum verið á móti EES. „Í stjórnarandstöðu var Sjálfstæðisflokkurinn á móti og Kvennalistinn var á móti. Í ríkisstjórninni voru Framsókn og Alþýðubandalag ábyrg fyrir samningnum en snerust gegn honum eftir kosningar.
Alþýðuflokkurinn var eini flokkurinn, frá upphafi til enda, sem stóð með samningnum og ég var pólitískur verkstjórnarmaður bæði í vinstristjórninni og í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar síðar sem leiddi til þess að samningurinn var samþykktur naumlega á Alþingi 13. janúar 1993.
Þetta eru staðreyndirnar. Allt annað er nú bara einhver svona hagræðing.“
Jón Baldvin segir aðspurður að í ljósi hinnar miklu andstöðu á sínum tíma megi furða sig á því hversu margir vildu nú EES-liljuna kveðið hafa. Slíkt þurfi þó síður en svo að koma á óvart.
„Það er býsna algengt í íslenskri pólitík. Það var mjög öflug hreyfing sem var á móti NATÓ og vildi herinn burt en sat svo í ríkisstjórn í sjö ár og sagði: Herinn kyrr og lifi NATÓ. En af einhverjum ástæðum þurrkaðist þessi hreyfing út af þingi.“