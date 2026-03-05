Innlent

Fjórir hand­teknir eftir al­var­lega líkams­á­rás

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Lögreglan handtók fjóra menn í miðborginni.
Lögreglan handtók fjóra menn í miðborginni. vísir/vilhelm

Fjórir karlmenn eru í haldi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í íbúð í miðborginni í nótt. Karlmaður var fluttur frá vettvangi alvarlega slasaður.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. 

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning vegna líkamsárásar um miðnætti í nótt. Þegar á vettvang var komið voru þeir grunuðu á bak og burt en þeir voru handteknir annars staðar í borginni í nótt.

Sá sem varð fyrir árásinni er karlmaður á fertugsaldri. Hann var fluttur á slysadeild með talsverða áverka. Líðan hans er sögð eftir atvikum. 

„Rannsókn málsins er á frumstigi og ekki er hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í tilkynningu lögreglu.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið