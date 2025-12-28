Frystir norðaustantil í kvöld Jón Ísak Ragnarsson skrifar 28. desember 2025 07:59 Frost í Kópavogi. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm Í dag verður vestlæg átt 3-10 m/s en heldur hvassara norðaustan- og austanlands í fyrstu. Skýjað og sums staðar dálítil rigning, en þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 1 til 7 stig. Frystir allvíða norðaustantil í kvöld. Hugleiðingar veður fræðings Veðurstofunnar eru eftirfarandi: Það var stíf vestanátt á norðanverðu landinu í nótt. Í dag lægir, það verður skýjað og sums staðar dálítil rigning, en þurrt að kalla suðaustantil. Milt í veðri, a.m.k. miðað við árstíma.Suðvestan 5-13 m/s norðan heiða á morgun, annars hægari vindur. Skýjað og stöku skúrir eða slydduél, en bjart með köflum austanlands og hiti kringum frostmark þar.Það er útlit fyrir svipað veður á þriðjudag en þó bætir væntanlega í vind, einkum norðantil og þar má búast við hvössum vindstrengjum um kvöldið. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag og þriðjudag: Vestan og suðvestan 5-13 m/s, en hægari sunnan heiða.Skýjað vestantil og sums staðar dálítil væta, hiti 1 til 6 stig. Bjart með köflum og svalara á austanverðu landinu. Bætir í vind á þriðjudag, vestan 10-18 um kvöldið. Á miðvikudag (gamlársdagur): Norðvestan 10-18, hvassast við austurströndina, en lægir vestantil seinnipartinn. Dálítil él á Norðaustur- og Austurlandi fram eftir degi, en úrkomulítið í öðrum landshlutum. Kólnandi veður. Á fimmtudag (nýársdagur): Norðlæg átt og yfirleitt þurrt, en él norðaustanlands. Frost 0 til 10 stig. Á föstudag og laugardag: Norðanátt og él, en úrkomulítið á Suður- og Vesturlandi. Kalt í veðri. Veður Mest lesið Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Erlent Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Innlent Tilhæfislaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Innlent Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Erlent Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Erlent Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Erlent Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Innlent Reyndi ítrekað að stofna til slagsmála við skemmtistað Innlent Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Innlent Árekstur á Suðurlandsbraut Innlent Fleiri fréttir Væta vestantil eftir hádegi Kuldaskil á leið yfir landið Fyrstu þreifingar áramótaveðurspár Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Jólin verða rauð eftir allt saman Gengur í langvinnt hvassviðri seinni partinn Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Tíðindalítið veður en bætir í vind í kvöld Dálítil snjókoma norðantil en þurrt sunnan heiða Lægðin á undanhaldi Víða allhvass vindur og rigning Siggi stormur spáir rauðum jólum Hellidemba í kortunum og líkur á þrumum Stormur gengur yfir sunnan- og vestanvert landið Austan stormur og gular viðvaranir á morgun Hvassviðri eða stormur og gular viðvaranir Bæta við gulri viðvörun á Vestfjörðum og miðhálendi Hvasst sunnantil og víða rigning eða slydda Hvassviðri syðst á landinu Smá rigning eða slydda víða Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Sjá meira