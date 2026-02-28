Innlent

Illugi kjörinn for­maður Ungra vinstri grænna

Agnar Már Másson skrifar
Ragnhildur Björt Björnsdóttir, Illugi Gunnarsson og Böðvar Stefánsson. Á mynd vantar Björn Gústav Jónsson.
MR-inguirnn Illugi Gunnarsson var í dag kjörinn nýr formaður Ungra Vinstri grænna. Hann er sonur Katrínar Jakobsdóttur, fyrrverandi flokksformanns og forsætisráðherra.

Greint er frá kjörinu í tilkynningu sem ungliðahreyfiningin sendi frá sér í kvöld en Illugi var kjörinn í stjórn ásamt Ragnhildi Björt Björnsdóttur, Böðvari Stefánssyni og Birni Gústav Jónssyni. 

Í tilkynningunni segir að stjórnin sé spennt fyrir komandi sveitastjórnarkosningum og kosningabaráttu.

Hinn 18 ára formaður er á þriðja ári í Menntaskólanum í Reykjavík. Hann er auk þess stjórnarmaður í Vinstri grænum í Reykjavík og hefur fram að þessu verið stjórnarmaður í UVG. 

