Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Agnar Már Másson skrifar 28. febrúar 2026 21:45 Ragnhildur Björt Björnsdóttir, Illugi Gunnarsson og Böðvar Stefánsson. Á mynd vantar Björn Gústav Jónsson. Aðsend MR-inguirnn Illugi Gunnarsson var í dag kjörinn nýr formaður Ungra Vinstri grænna. Hann er sonur Katrínar Jakobsdóttur, fyrrverandi flokksformanns og forsætisráðherra. Greint er frá kjörinu í tilkynningu sem ungliðahreyfiningin sendi frá sér í kvöld en Illugi var kjörinn í stjórn ásamt Ragnhildi Björt Björnsdóttur, Böðvari Stefánssyni og Birni Gústav Jónssyni. Í tilkynningunni segir að stjórnin sé spennt fyrir komandi sveitastjórnarkosningum og kosningabaráttu. Hinn 18 ára formaður er á þriðja ári í Menntaskólanum í Reykjavík. Hann er auk þess stjórnarmaður í Vinstri grænum í Reykjavík og hefur fram að þessu verið stjórnarmaður í UVG.