Kosið verður til færeyska lögþingsins eftir að Aksel V. Johannesen lögmaður boðaði til óvæntra þingkosninga fyrr í vikunni. Fyrstu utankjörfundaratkvæðin frá Íslandi bárust sendistofunni í gær en sex færeyskir sjómenn náðu að nýta kosningaréttinn áður en þeir lögðu út á grænlenskum togara.
Hanna í Horni sendikvinna Færeyja á Íslandi segir sjómennina hafa verið á leið um borð í togarann grænlenska í Hafnarfirði og að þeir hafi sett sig í samband við sendistofuna og tekist að nýta kosningaréttinn áður en haldið var til veiða.
Hún segir nokkra Færeyinga til viðbótar hafa sett sig í samband við sendistofuna við Túngötu í kosningahugleiðingum en hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar alla virka daga fram til 13. mars.
Ástæðan fyrir skyndilegum kosningum er að tillaga Aksels V. Johannessonar, lögmanni Færeyja, um útboð Suðureyjarganga var endanlega samþykkt af þinginu með 26 atkvæðum gegn sjö. Í kjölfar þess bað hann um orðið og boðaði til kosninga.
Umdeilt útboðið og sömuleiðis frumvarp um hækkun eftirlaunaaldurs sem var skilyrði fyrir því að hið fyrra yrði samþykkt hefur valdið ólgu innan landsstjórnarsamstarfsins sem stóð því mjög tæpt.
Lögmaður Færeyja hefur boðað til þingkosninga í Færeyjum eftir rúman mánuð. Næstu kosningar áttu að vera í desember.