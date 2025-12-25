Haaland stóðst vigtun eftir jólin Valur Páll Eiríksson skrifar 25. desember 2025 19:00 Haaland birti mynd af sér á vigtinni á X. Samsett/X/Getty Erling Haaland, leikmaður Manchester City, greindi frá því á samfélagsmiðlum að hann hefði staðist vigtun eftir hátíðarnar. Frægt er að knattspyrnustjórinn Pep Guardiola gaf nokkurra daga frí en hugðist vigta menn fyrir og eftir jól. Mikið hefur verið látið með vigtun Guardiola en greint var frá því í vikunni að sá spænski ætlaði heim til að njóta jólanna með fjölskyldunni og leikmenn fengju einnig nokkra daga í frí. Sean Dyche, knattspyrnustjóri Nottingham Forest, spurði til að mynda hvort Pep hygðist stíga sjálfur á vigtina eftir fríið. Guardiola vigtaði menn eftir síðasta leik og í dag, þegar menn mættu á æfingu fyrir leik við Nottingham Forest á laugardaginn, voru þeir vigtaðir á ný. „Ímyndaðu þér leikmann sem er í fullkomnu formi núna en kemur svo þremur kílóum þyngri til baka. Sá hinn sami verður eftir í Manchester, hann mun ekki ferðast til Nottingham Forest,“ sagði Guardiola í vikunni. Erling Haaland var á meðal þeirra sem steig á vigtina og sýndi að hann hefði staðist prófið. Hann virðist hafa farið varlega í pinnekjøttið og ludefiskinn á aðfangadag. „Allt í góðu!“ skrifaði hann á samfélagsmiðilinn X. All good!! pic.twitter.com/M3XyPsptVX— Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 25, 2025 Enski boltinn yfir hátíðarnar Föstudagur 26. desember 19:40 Manchester United – Newcastle (Sýn Sport) Laugardagur 27. desember 12:10 Nottingham Forest – Manchester City (Sýn Sport) 14:40 Doc Zone (Sýn Sport) 14:40 Liverpool – Wolves (Sýn Sport 2) 14:40 Arsenal – Brighton (Sýn Sport 3) 14:40 Brentford – Bournemouth (Sýn Sport 4) 14:50 West Ham – Fulham (Sýn Sport 5) 14:50 Burnley – Everton (Sýn Sport 6) 17:05 Laugardagsmörkin (Sýn Sport) 17:20 Chelsea – Aston Villa (Sýn Sport) Sunnudagur 28. desember 13:40 Sunderland – Leeds (Sýn Sport) 16:10 Crystal Palace – Tottenham (Sýn Sport) 18:35 Sunnudagsmessan (Sýn Sport) Mánudagur 29. desember 21:00 VARsjáin (Sýn Sport) Þriðjudagur 30. desember 19:15 Doc Zone (Sýn Sport) 19:15 Chelsea – Bournemouth (Sýn Sport 4) 19:15 Nottingham Forest – Everton (Sýn Sport 5) 19:20 Burnley – Newcastle (Sýn Sport 6) 19:20 West Ham – Brighton (Sýn Sport Ísland 2) 19:55 Manchester United – Wolves (Sýn Sport 2) 19:55 Arsenal – Aston Villa (Sýn Sport 3) 22:25 Þriðjudagsmörkin (Sýn Sport 2) Fimmtudagur 1. janúar 17:10 Liverpool – Leeds (Sýn Sport) 17:10 Crystal Palace – Fulham 19:40 Brentford – Tottenham 19:40 Sunderland – Manchester City Enski boltinn Manchester City Nottingham Forest Mest lesið Féll úr skíðalyftu og lést Fótbolti Goðsögn fallin frá Enski boltinn Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Íslenski boltinn Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Fótbolti Var frústreraður vegna landsliðsins Fótbolti Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Fótbolti Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Íslenski boltinn Dreymir enn um Evrópu: „Ekki tilbúin að borga það sama“ Sport Síðasti dansinn hjá Kelce? Sport Kærður af knattspyrnusambandinu Enski boltinn Fleiri fréttir Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Sjá meira