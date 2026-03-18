Segir að Anfield sé orðinn einn auðveldasti staðurinn til að spila á

Liverpool er ekki sama fótboltalið og áður og í augum sumra er eins og það hafi hreinlega verið slökkt á áræðni, ákefð og grimmd leikmanna liðsins. Einn besti miðjumaður sögunnar segir að þetta blasi við þeim sem vilji sjá það.
Paul Scholes, goðsögn hjá Manchester United og enska landsliðinu, telur að koma Florian Wirtz, sem kostaði 116,5 milljónir punda síðasta sumar, hafi breytt Liverpool í lið sem heldur meira í boltann og að þar af leiðandi hafi Anfield misst getu sína til að búa til einhvern ótta hjá mótherjum sínum.
„Anfield var alltaf erfiðasti völlurinn til að heimsækja,“ sagði fyrrverandi miðjumaður Man Utd í hlaðvarpinu The Good, The Bad and The Football.
„Jamie Carragher minntist oft á það að stuðningsmennirnir létu þig ekki í friði í leikjum og leikmennirnir ekki heldur. Þeir hafa misst þennan ásetning um að stöðva hitt liðið. Hann er bara ekki lengur til staðar. Þeir eru nánast orðnir lið sem byggir á því að halda boltanum. Florian Wirtz er frábær fótboltamaður en ég held að hann hafi gert þá meira að liði sem heldur boltanum,“ sagði Scholes.
„Ég held að undir stjórn Jürgen Klopp, og líklega fyrri stjóra hjá Liverpool líka, hafi það síðasta sem þeir hugsuðu um á heimavelli verið að spila fótbolta. Þeir hugsuðu bara um að sparka í þig, valta yfir þig og koma í veg fyrir að þú spilaðir þinn bolta. Núna síðasta eitt og hálft árið er þetta líklega orðinn einn auðveldasti staðurinn til að spila á og maður hefði aldrei sagt það um Anfield,“ sagði Scholes.
„Þeir unnu deildina, það er frábært, en þeir unnu hana frekar snemma á síðasta ári. Auðvitað gefur maður aðeins eftir en merkin voru til staðar undir lok síðasta árs um að þeir hefðu misst ásetninginn um að stöðva andstæðinginn. Þeir eru enn þá góðir, þeir vilja enn þá vera fallegt og snyrtilegt fótboltalið en þú verður að stöðva hitt liðið,“ sagði Scholes.
„Þegar við tölum um heimspeki stjóra og fótboltafélaga. Hversu oft töluðum við um að Ruben Amorim kæmi til United með sína eigin heimspeki og spilaði eins og hann vildi? Man Utd hafði sína eigin heimspeki, ég held að þetta sé nánast á svipaðan hátt hjá Liverpool,“ sagði Scholes.
„Liverpool er ekki lið sem heldur boltanum, þeir eru það bara ekki – þeir eru úti um allt eins og Jürgen Klopp lið. Núna er hann [Slot] að reyna að gera þetta aðeins öðruvísi og ég held bara að það henti Liverpool ekki,“ sagði Scholes.